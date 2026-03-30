Inclusión financiera en jóvenes: cómo la neurociencia y la atención plena ayudan a cambiar hábitos

Muchas barreras a la inclusión financiera entre los jóvenes mexicanos son conductuales, más que únicamente estructurales, afirma Zaira Badillo, directora para América Latina y el Caribe de AFI Global Education.

En el informe Inclusión financiera y conducta: Cambiando hábitos en jóvenes de México, elaborado junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se destaca que es necesario ir más allá de la educación financiera tradicional y analizar cómo los patrones de comportamiento, las normas sociales y las barreras psicológicas impactan la toma de decisiones financieras.

“La falta de confianza hacia las instituciones formales y las expectativas de género profundamente arraigadas son solo dos de los muchos factores que moldean la conducta financiera de los jóvenes”, señala Badillo.

Lecciones de la neurociencia para promover la inclusión financiera

El documento reporta los hallazgos de un piloto realizado en México, donde el programa CRAC Financiero aplicó ciencias de la conducta para fomentar la inclusión financiera y la salud económica entre estudiantes jóvenes. Desde la neurociencia y la atención plena (mindfulness), el programa identificó cómo los jóvenes procesan información y toman decisiones sobre el dinero.

Entre los principales aprendizajes destacan:

Procesos mentales inconscientes y sesgos cognitivos: Los participantes identificaron que el cerebro ejecuta patrones automáticos que pueden sabotear sus finanzas personales. Hacer estos procesos conscientes favoreció el pensamiento crítico al momento de gastar o ahorrar. Atención plena como estrategia interna: Se enseñó a los jóvenes a aplicar “empujoncitos internos” mediante prácticas de mindfulness, lo que redujo conductas impulsivas y aumentó el tiempo de reflexión antes de actuar sobre cuestiones económicas. Gestión emocional: La neurociencia subraya que, en los jóvenes, la emoción pesa más que la razón al tomar decisiones financieras. Incluir prácticas para reconocer emociones y pensamientos ayudó a transformar hábitos negativos. Déficit de atención y técnicas de mindfulness: El proyecto detectó dificultades de concentración en los talleres, por lo que ejercicios de respiración y consciencia corporal se volvieron aliados clave para mantener la atención. Diferencias de género: Las mujeres valoraron especialmente las prácticas de mindfulness; 71% reportó que les ayudaron a aplicar lo aprendido, posiblemente por afinidad con estilos introspectivos de aprendizaje.

De esta manera integrar la neurociencia y las ciencias de la conducta es efectivo para cambiar hábitos financieros y superar barreras psicológicas arraigadas.

Sesgos cognitivos detectados y su impacto en la salud financiera

El piloto del CRAC Financiero permitió identificar los principales sesgos cognitivos que dificultan la inclusión financiera de los jóvenes:

Falta de autocontrol: Problemas para regular impulsos y evitar gastos inmediatos.

Problemas para regular impulsos y evitar gastos inmediatos. Preferencia por el presente: Tendencia a priorizar consumo actual sobre ahorro futuro.

Tendencia a priorizar consumo actual sobre ahorro futuro. Falta de identificación: Desinterés o alejamiento de la vida financiera personal o el sector financiero.

Desinterés o alejamiento de la vida financiera personal o el sector financiero. Visión de túnel: Incapacidad para ver el panorama completo, quedándose sólo en problemas inmediatos.

Incapacidad para ver el panorama completo, quedándose sólo en problemas inmediatos. Influencia de la autoridad: Decisiones afectadas por la presión familiar o de figuras de liderazgo.

Decisiones afectadas por la presión familiar o de figuras de liderazgo. Efecto rebaño: Seguir patrones financieros de pares o grupo social.

Seguir patrones financieros de pares o grupo social. Aversión al riesgo/pérdida: Miedo a pérdidas o a tomar riesgos puede frenar el uso de productos financieros.

Miedo a pérdidas o a tomar riesgos puede frenar el uso de productos financieros. Sesgo de statu quo: Resistencia al cambio y preferencia por mantener hábitos existentes.

Resistencia al cambio y preferencia por mantener hábitos existentes. Autoexclusión: Percepción de no ser apto para el sistema financiero formal.

Estos sesgos contribuyen a comportamientos como no registrar ingresos y gastos, o carecer de estrategias para cumplir metas financieras, perpetuando la exclusión y la vulnerabilidad económica.

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