En días pasados, este medio informó sobre cómo recuperar sus ahorros en caso de ser cliente de Accendo Banco, esto luego de que las autoridades anunciaron la liquidación de la institución financiera, sin embargo existen casos particulares los cuales deben ser atendidos de manera presencial en el propio Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), si se encuentra en alguno de los siguientes escenarios, el instituto aclara qué es lo que puede hacer.

A diferencia del trámite del cheque a través del Portal de Pagos del IPAB, algunos ahorradores tienen la oportunidad de realizar una Solicitud de Pago, un trámite, que de acuerdo con el IPAB, es válido en los siguientes escenarios:

Si los titulares tienen inconsistencias en su identificación, domicilio, teléfonos o saldo; aquellos beneficiarios de titulares fallecidos; en caso de depósitos que garantizan una operación crediticia; en cuentas bloqueadas; para obtener la reposición de su cheque por el pago de los ahorros garantizados en caso de que éste se haya dañado y en cualquier otra situación en la que el depositante no haya recibido sus recursos o no esté de acuerdo con el monto correspondiente, si no es su caso, únicamente debe tramitar su cheque en el portal mencionado.

Es importante que acuda directamente a las instalaciones del IPAB para realizar la solicitud de pago, de esta forma podrá conocer cuál es el proceso y la documentación necesaria para llevar su solicitud sin contratiempos; recuerde que el IPAB no cuenta con intermediarios o gestores y en caso de detectar una situación de dicha índole, denuncie con las autoridades correspondientes.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) arrojan que de acuerdo con cifras preliminares, se hará un pago a 1,519 depositantes, de éstos, 96% están protegidos por la totalidad de sus ahorros y 4% restante recibirá un pago hasta el límite de cobertura que señala la regulación.

Despeje dudas

En caso de que su domicilio no esté actualizado y haya realizado el trámite para generar su cheque, es importante saber que la empresa de mensajería realizará tres intentos para la entrega del mismo, dicho documento será remitido al IPAB después del tercer intento fallido de recepción.

Entre los escenarios por los cuales puede realizar una solicitud de pago consiste si el titular de la cuenta falleció, ¿qué pasa en este caso? De acuerdo con el IPAB, las personas beneficiarias tienen la posibilidad de realizar dicha solicitud de forma presencial.

“Las personas beneficiarias deben acudir al IPAB con el acta de defunción del titular o la titular de la cuenta, una identificación oficial vigente y la documentación disponible de la cuenta contratada, así como el contrato de apertura de la cuenta, en la que se encuentren especificados los beneficiarios de los recursos de dicha cuenta”, detalla.

¿Qué sucede si es cotitular de una cuenta? No se preocupe, en estos casos el instituto también aclaró que a cada titular se le pagará la parte correspondiente del saldo cubierto conforme a su porcentaje de titularidad registrado en los sistemas de Accendo Banco.

“En caso de que no exista un porcentaje estipulado por contrato, el pago del saldo cubierto se realizará a cada parte proporcional entre las personas titulares que tienen participación en la cuenta, sin exceder el límite de 400,000 Unidades de Inversión”, especificó el IPAB.

En este caso no será necesario que realice una solicitud de pago, el trámite podrá realizarlo en el Portal de Pagos del IPAB.

Si su solicitud de pago se debe a que sus depósitos garantizados eran mayores al límite cubierto por el IPAB (400,000 UDIs) el IPAB es claro.

“(...) Deben esperar a los resultados de la liquidación de Accendo Banco. Una vez que se hagan líquidos sus activos, Accendo Banco (y no el IPAB) es el responsable de pagar los pasivos reconocidos”, explicó el instituto.

En este sentido, agregó, el monto excedente de los depósitos garantizados que no cubra el IPAB, podrá ser reclamado por las personas titulares de las operaciones directamente a Accendo Banco.

Recuerde que el plazo para presentar una solicitud de pago es de un año contado a partir de que Accendo Banco entró en liquidación, el 29 de septiembre del 2022.

jose.ortiz@eleconomista.mx