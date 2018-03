La reparadora de crédito, Resuelve tu Deuda, realizó un estudio para averiguar quiénes, hombres o mujeres, se encuentran con más problemas de deuda y por qué. Al recabar datos de las personas que en el último año han solicitado ayuda de para liquidar sus adeudos se reveló que 43% de los deudores son mujeres y 57% son hombres.

Un dato relevante es que los varones tienen una deuda promedio 15% más alta que las mujeres.

Esto puede estar relacionado con el hecho de que 60% de los hombres tiene 2 o más dependientes económicos, mientras que 36% de las mujeres no tiene dependientes y 28% tiene sólo uno.

En cuanto al nivel de endeudamiento, se especificó que el promedio asciende a 136,000 pesos, mientras que el ingreso promedio es de 14,000 pesos. Es decir, las personas deberían destinar su ingreso completo de casi un año al pago de su deuda para poder liquidarla, esto sin contar los intereses que se generarían cada mes.

El hecho de que tenga una deuda no significa que tenga un problema de sobreendeudamiento, éste viene cuando ese nivel de adeudo sobrepasa su capacidad de pago. Nosotros recomendamos que las personas no destinen más de 30% de sus ingresos para el pago de éste (...) al no respetarlo comienza el círculo vicioso porque muchas personas ocupan la tarjeta de crédito para cubrir sus gastos fijos , explicó Kathy Quintero, representante de Resuelve tu deuda.

El problema de sobreendeudamiento comienza desde la falta de planeación financiera cuando las personas se encuentran entre los 20 años. En este estudio se pudo encontrar que el rango de edad en el que más mexicanos recurren a la reparadora de crédito es de los 30 a los 40 años.

No obstante, pasando esta edad no se acaba el problema, ya que los resultados demuestran que conforme avanza la edad, crece la deuda.

Según la firma especializada en reincorporar al sistema crediticio a las personas las principales razones por las cuales caen en las deudas son dos: tener demasiados gastos y tarjetas de crédito.

Encontramos que las personas que tienen problema de sobreendeudamiento generalmente tienen más de tres tarjetas de crédito, ya que acostumbran a pagar una con otra y la última para hacer el súper, cuando se maneja esto es un síntoma que existe un problema de deuda , comentó Kathy Quintero.

Contrario a lo que muchos pensaríamos, sólo 8% asocia su incapacidad para pagar con el desempleo y 4% con tener bajos ingresos.

Cómo están las deudas a nivel nacional

Por otro lado, dentro del estudio se encontró que a nivel nacional, después de la Zona Metropolitana del Valle de México, los estados en los que más personas recurren a Resuelve Tu Deuda son Jalisco, Nuevo León y Veracruz, con una deuda promedio de 138, 000 pesos. En la lista le siguen Guanajuato, Puebla y Querétaro.

En el caso específico de la Ciudad de México las delegaciones con un mayor registro de clientes son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Benito Juárez. La deuda promedio de estas delegaciones es de 150, 000 pesos.

Recomendaciones para evitarlas

En reiteradas ocasiones la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha indicado lo fundamental que es tener un presupuesto familiar o individual en el que las personas conozcan qué cantidad destinan a cada uno de tus gastos, cómo pueden iniciar un ahorro o salir de sus deudas.

Por su parte, la vocera de Resuelve Tu Deuda recomendó a las personas que, tienen un crédito, tarjeta o están por iniciar un historial crediticio, a conocer los productos que tienen o van a tener.

No acepte el típico producto que te ofrecen en la plaza comercial, sino que hay que buscar aquel crédito que se adecué a sus necesidades y sus hábitos de compra , explicó.