Todos, en algún momento, hemos tenido que lidiar con las largas filas sin importar para qué sean: en el cajero automático, en el supermercado, en el tráfico, y sí, en los trámites burocráticos, sin embargo actualmente la tecnología juega un rol importante para las actividades que se realizan diariamente, y aunque en algunos aún genera cierta desconfianza, es un hecho que cada día se vuelven parte de nuestra rutina.

En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la licencia de conducir digital, un trámite que, en tiempos de contingencia, será de gran utilidad para evitar que acuda a alguna oficina y ello represente algún riesgo de contagio.

“(...) Facilitamos la vida a la ciudadanía, y una persona cuya licencia dejó de estar vigente, ya no tiene que ir a hacer ‘cola’, pues ya puede obtener su licencia digital. Así que anunciamos la Licencia Digital de la Ciudad de México que es muy importante, pero en particular hoy, dentro de esta situación de pandemia, de alerta por Covid, resulta todavía más importante. Es un esfuerzo que hace la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP)”, dijo Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en conferencia de prensa.

Es importante destacar que el trámite de la licencia digital sólo aplica para las licencias Tipo A que actualmente ya se encuentran expedidas, mas no para solicitudes nuevas, por lo que deberán seguirse tramitando de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), para ello se contará con tres fases en las que podrá tramitar su licencia digital así como la renovación de la misma por medio de la App CDMX (que puede descargar en tiendas oficiales de Play Store y App Store) o en el sitio tramites.cdmx.gob.mx.

Al tramitar su licencia de manera digital, ya sea en la aplicación o en la página de Internet, estará creando una réplica electrónica de su plástico sin costo adicional y con la misma validez.

Desde su celular

El director general de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark García, explicó que para realizar el trámite en línea solo es necesario ingresar al módulo Cartera Digital de la App CDMX, seleccionar Agregar Credencial para el alta una licencia conducir e ingresar el número de licencia que viene en el documento físico y así, generar automáticamente la licencia digital que se carga desde la aplicación y tiene la misma validez que la plástica.

“En ese momento, si un policía los para por una infracción de tránsito y no traen su licencia en plástico, es exactamente igual que traerla en plástico solamente tiene que enseñar su App CDMX (...) de igual manera tiene un botón para darle vuelta y trae tanto su firma, como un QR que puede verificar cualquier persona, un oficial de tránsito, alguien que quiera validar la identificación como una identificación oficial y ese los lleva a un sitio oficial de la Ciudad de México donde la valida”, comentó.

Explicó que, si la licencia física se encuentra vencida, a partir del miércoles 16 de diciembre se podrá circular con la licencia digital con vigencia de tres años generada en la App CDMX, una vez realizado el pago de derechos correspondiente. Con ello, dijo, no será necesario que las personas acudan de manera presencial para tener un nuevo plástico.

“(...) Van a hacer clic en App CDMX, van a pagar derechos de renovación de la vigencia y en ese momento su licencia va a quedar vigente, es decir que sin tener que ir a una oficina va a venir la nueva vigencia que va a ser de tres años, en el momento que ustedes quieran y tengamos citas los vamos a notificar para que vayan a recoger su plástico con la vigencia que sacaron, ¿qué significa esto? que si (hoy) tiene su licencia vencida van a poder seguir manejando en la Ciudad de México sin ningún problema”, precisó.

Otras opciones

El titular de la ADIP, José Merino y el director de Gobierno Digital en la ADIP, coincidieron en que sólo podrán digitalizarse las licencias Tipo A expedidas en la Ciudad de México que hayan sido renovadas con anterioridad y actualizado sus datos en los últimos dos años.

Para el caso de personas que no tengan su fotografía y datos biométricos actualizados, a partir del próximo viernes 18 de diciembre se habilitará en tramites.cdmx.gob.mx la opción para descargar una constancia de un documento PDF donde viene renovada la vigencia, mientras tanto deberán portar su plástico para seguir circulando.

“En un sitio web que vamos a habilitar a partir del viernes van a poder hacer el pago de derechos, van a descargar un PDF donde viene renovada la vigencia y mientras no podamos abrir oficinas gubernamentales van a poder cargar ese PDF junto con su licencia. Con ello no estamos generando un problema adicional de cualquier persona que no pueda renovar su licencia o que no tenga los datos actualizados”, explicó.

