Los contribuyentes podrán reducir hasta en 100% multas por incumplimientos en las declaraciones

Los contribuyentes que tengan multas por incumplimientos de las declaraciones mensuales, anuales o informativas podrán disminuir su monto hasta 00%, siempre y cuando sean en años anteriores al 2022, reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este derecho de los contribuyentes, explica el SAT, será válido hasta el 31 de diciembre del 2022 y para obtener dicha facilidad administrativa los interesados deberán estar al corriente con sus obligaciones.

El SAT, a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que las personas que pueden obtener la reducción de 100% en la infracción son aquellas que recibieron notificaciones de requerimiento y de la multa, pero no recibieron el requerimiento de cobro.

En palabras de Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), la reducción de 100% de la multa es para aquellas personas que no tienen un crédito fiscal en firme.

Cuando el contribuyente recibe la notificación de la multa, no quiere decir que la tenga que pagar en ese momento porque tiene derecho a recurrir a instancias administrativas para aclarar el pago de la multa.

Los pagadores de impuestos tienen 15 días, desde que les llegó su notificación, para hacer la aclaración de la multa y una vez terminado el plazo el SAT puede otorgar el crédito fiscal en firme, explicó Ambriz.

Por el contrario, las personas que recibieron notificaciones de requerimiento, así como de la multa y también el requerimiento de cobro de la misma –es decir que ya tienen un crédito fiscal en firme con el SAT– obtendrán la reducción de hasta 90%, aunque dependerá del tiempo en que los contribuyentes fueron notificados.

En este sentido, si un contribuyente fue informado de su multa hace menos de un año podrá disminuir su adeudo en 90 por ciento. En tanto, si se le notificó de su multa hace más de cinco años tendrá derecho a 40% de reducción de la multa.

Si la notificación de la multa ocurrió hace más de un año y no superó los dos años, la reducción podrá ser de 80%; en más de dos y hasta tres años, la multa se disminuirá 70% y así sucesivamente hasta llegar solo a a 40 por ciento.

Virginia Ríos Hernández, integrante de la comisión técnica de investigación fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, comentó que esta facilidad administrativa ayudará también al SAT a depurar su cartera vencida.

Actualmente el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF) detalla que la autoridad podrá reducir hasta 100% las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras mediante reglas de carácter general, sin embargo este procedimiento lleva tiempo, explicó Ríos.

“Es un procedimiento largo y hay que solicitar cita. En cambio con esta facilidad, al contribuyente le están diciendo que la reducción de la multa será casi en automático pues se les enviará una línea de captura para hacerlo más ágil”, dijo la agremiada.

De acuerdo con el CFF, por cada obligación no declarada las multas oscilan entre 1,560 y 19,350 pesos; sin embargo si el contribuyente presenta la declaración fuera del plazo establecido en el requerimiento, la multa será de hasta 38,700 pesos por cada obligación que omita.

Cabe recordar que el Servicio de Administración Tributaria tiene la facultad de revisar ejercicios fiscales no mayores a cinco años y por lo tanto la multa ya no puede ser cobrada. En tanto el contribuyente resuelve su situación de adeudo es enviado al Buró de Crédito.

No obstante, el adeudo prescribe siempre y cuando el SAT no haya hecho una acción de cobro porque si el contribuyente se “escondió” no podría cancelarse la multa, explicó Ríos.

Línea de captura y formato de pago

El fisco federal también reveló que los contribuyentes que cuenten con Buzón Tributario recibirán la línea de captura, la cual estará disponible hasta el 9 de septiembre del 2022.

“Después de esta fecha, si no han hecho el pago correspondiente, deberán solicitar una actualización a través del Portal del SAT o MarcaSAT (55 6272 2728), aprovechando los mismos beneficios”, reportó el SAT.

Para obtener el formato de pago, los contribuyentes deberán ingresar al portal del SAT y seleccionar la opción de “Servicio o solicitudes/Solicitud/REDUCCIÓN DE MULTAS VIG 74 CFF”.

O a través de MarcaSAT en donde se seleccionará la opción 9 y después 1; una vez registrada su solicitud, se le hará llegar el formato de pago a través de la cuenta de correo que proporcione, explicó el fisco.

