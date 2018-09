Si por algún motivo un amigo o conocido suyo le pide prestada su cuenta bancaria, ya sea para realizar algún movimiento como enviar o recibir dinero, tenga cuidado, ya que muchas veces hacer esta operación puede acarrearle problemas que no sólo afectarán sus finanzas personales, también podrían llevarlo a tener problemas con las autoridades.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a la acción de prestar su cuenta se le conoce como prestanombres.

A decir de la entidad, un prestanombres es aquel individuo que finge realizar transacciones financieras por cuenta e interés propio y asume las obligaciones como si fueran suyas; sin embargo, el dinero es de otra persona.

El organismo asegura que incurrir en estos hechos puede traer consigo inconvenientes como robo de identidad hasta complicaciones con la justicia.

Por otro lado, también menciona que un testaferro es el individuo que de igual forma presta su nombre, aunque es un término italiano que puede traducirse como “cabeza de hierro”.

Un testaferro es la persona que firma un contrato o documento haciéndose cargo de alguna responsabilidad, en su caso, asumiendo una titularidad que corresponde a otra persona.

La Condusef menciona que al ejercer una posición de prestanombres o testaferro existen diferentes formas de poder hacerlo; sin embargo, las más recurrentes son: abrir cuentas bancarias, aceptar depósitos para otra persona, aparecer como titular de una tarjeta de crédito que usa otra persona o aparecer como dueño de bienes inmuebles o empresas de un tercero.

Tanto la Condusef como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han alertado a la población para no prestar sus cuentas bancarias para depositar o aceptar depósitos, ante el riesgo de que estas operaciones pudieran tratarse de actos irregulares como dinero de procedencia ilícita, así como lavado de dinero.

¿Por qué no hacerlo?

La gravedad de aparecer como prestanombres es que, como se mencionó, puede ser acusado de complicidad en diversos delitos fiscales o fraudes.

Entre éstos, el principal es la evasión fiscal y encubrimiento. La Condusef emitió un listado de cuáles pueden ser las consecuencias al ser prestanombres.

En primer lugar, la comisión destaca que los recursos obtenidos o depositados pueden ser utilizados para financiar a la delincuencia organizada.

Mencionó que uno de los factores o casos que más han destacado en el país son en los que figuras públicas fueron acusadas de ser prestanombres de los miembros de la delincuencia organizada.

Agregó que, usualmente, este sector criminal busca mantenerse en el anonimato y para efectuar sus operaciones en la impunidad se valen del uso de testaferros, por lo que ha sido el motivo por el cual han encontrado una salida fácil para ello.

En segundo lugar, la Condusef enlistó el robo de identidad como otro riesgo que se corre al recurrir en estas prácticas, en la que el individuo al que le fue prestado su nombre para alguna operación financiera pueda solicitar algún crédito, aperturar una cuenta bancaria o hacer un mal uso de la información que le proporcionó.

De acuerdo con el Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2018 (RNIF), en el 2017 la banca múltiple reportó 18,116 casos de robo de identidad, representando un monto aproximado de 216.4 millones de pesos.

El mismo RNIF 2018 agrega que el robo de identidad ocurre con más frecuencia a través de la apertura de cuentas no solicitadas, tarjetas bancarias no solicitadas la solicitud de créditos no reconocidos.

Como tercera consecuencia al presentarse como testaferro, el organismo agregó que puede quedarse con deudas ajenas que, incluso, pueden ser insostenibles.

Por ello, agrega que es importante tomar en cuenta que, al acceder a solicitar préstamos o créditos a su nombre, usted será la única persona responsable de pagar dicha deuda. Si el individuo que le pidió el favor se atrasa en sus pagos, la deuda recaerá en usted, teniendo como consecuencia afectaciones en sus finanzas, así como la aparición de su nombre dentro del Buró de Crédito, afectando futuras operaciones que deseé realizar.

Finalmente, como ya se mencionó, la Condusef también enlistó el incurrimiento en lavado de dinero al realizar estas operaciones, por lo que pidió extremar precauciones para evitar que, de manera indirecta, esté colaborando con delincuentes que le pueden asignar un delito tipificado como grave.

La Condusef invitó a todos los usuarios que cuenten con servicios financieros o que tengan en mente realizar una operación como prestanombres a pensarlo dos veces antes de realizar dicha acción, por lo que también recomendó proteger su identidad, así como no permitir que se hagan depósitos dudosos en su cuenta bancaria.

