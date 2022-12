Cuidado con los tarjetazos este fin de año

Los últimos días del año son algunos de los más costosos, datos de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) indican que este 2022 se espera una derrama económica de 36,334 millones de pesos derivada de las festividades, el fuerte gasto abre el apetito de los usuarios por afianzarse de la tarjeta de crédito.

La financiera Nu México indicó que esperan exista un mayor número de transacciones durante los últimos días del año con motivo de las fiestas, no obstante recomendaron mantener control al usar la herramienta financiera, puesto que el inicio de 2023 se verá empañado por la inflación más alta de la historia.

Para mantener un control apropiado sobre nuestros gastos y la tarjeta de crédito es evitar las salidas al centro comercial, si durante estos días se han realizado las compras de los artículos necesarios para las festividades, lo más recomendable es no asistir a las tiendas, durante Nochebuena muchas tiendas fueron abarrotadas por compradores de último momento, sin embargo estas visitas pueden resultar en compras innecesarias o la adquisición de algún producto que ya habíamos comprado e incluso algunos artículos que no llegamos a ocupar.

Si se requiere ir de compras antes de salir de casa prueba revisar una vez más tu presupuesto, considera que productos son los que necesitas y cuanto gastarás en ello, con esta cantidad en mente podemos tener un mejor control de nuestro dinero y con ello evitar gastos fuga durante estos días.

Antes de salir de la casa y utilizar las tarjetas de crédito para pagar las compras navideñas considera que tarjetas son las que más te conviene utilizar, Gerardo Obregón, director de la fintech Prestadero aconsejó revisar las fechas de corte y utilizar aquellas cuyo día se encuentre más reciente, ya que estas serán las que darán más tiempo para realizar el pago.

“No todas las tarjetas cortan en mes calendario o el primero de enero, si tu tarjeta corta el seis de diciembre y la utilizas quiere decir que todas tus compras las tendrás que pagar entre el seis y 15 de enero, ya que normalmente se tiene una semana más para realizar el pago sin cobro de interés, ahora lo importe de las fechas de corte es que si tu día de corte es cercano tendrás menos tiempo de financiamiento”, comentó Obregón.

Aunado a lo anterior, Miguel Ludlow, Líder de Producto de Nu México, recomendó revisar las diferentes alternativas de financiamiento que ofrecen las tarjetas de crédito como los planes de pagos fijos, meses sin intereses, o compras diferidas.

Para tener un mejor uso del financiamiento antes de utilizar alguna promoción, el experto aconsejó revisar si éstas no interfieren con algún beneficio, ya que existen líneas de crédito no permiten contar con dos promociones en la misma compra por lo que se corre el riesgo de que no apliquen y se termine comprando sin beneficios.

Un desliz nos llevará a un difícil 2023

La clave para tener un buen inicio de año es no gastar de más, no tener control sobre las compras que realizamos nos puede meter fácilmente en un sobreendeudamiento el cual nos causará problemas a lo largo del año.

Nu México aseguró que en una comparación el endeudamiento por arriba de la capacidad financiera genera más problemas económicos que los que se pueden tener cuando se enfrentan emergencias médicas o la pérdida de un empleo.

Los expertos detallaron que durante este periodo es importante procurar mantener líneas de crédito sanas, puesto que ante el alza a las tasas de interés y panorama complejo al que se enfrentarán nuestras finanzas al inicio de 2023, lo mejor es evitar que los gastos realizados en estos días sobrepasen nuestra capacidad financiera.

El panorama económico para el inicio de 2023 estará marcado por una de las inflaciones más altas de los últimos años. El valor del dinero es cada vez más bajo y por ello es muy importante mantener sanas nuestras finanzas personales, pues solo así se podrá mantener una buena estabilidad económica durante el próximo año”, aseguró Miguel Ludlow.

joselyn.ugarte@eleconomista.mx