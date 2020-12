La temporada decembrina es una de las favoritas de los mexicanos gracias a que las festividades incluyen reunirse con familia y amigos para convivir y compartir platillos y postres en compañía.

Este año las fiestas serán muy distintas, ya que la recomendación es quedarse en casa y no hacer reuniones grandes para evitar más contagios de Covid-19, pero no significa que no puede disfrutar de una deliciosa cena en casa.

Ante el llamado de las autoridades para no salir de casa exclusivamente para comprar lo necesario para la cena navideña, lo mejor es evitar exponerse al tratar de conseguir los ingredientes exactos de cada platillo para dar paso a utilizar todos los recursos que se tienen en casa o también, ordenar la cena a través de restaurantes o diferentes servicios de delivery.

Bernardo Islas, director general de la plataforma de comida a domicilio Savorly, afirmó que preparar una cena para la familia no necesariamente implica ingredientes difíciles de conseguir, puede preparar algo rico con lo que se tiene en la alacena o que se consigan fácilmente en la tiendita de la esquina.

La recomendación es aprovechar y utilizar todos los ingredientes y recursos que se tienen en casa, lo cual también puede ser un respiro para el bolsillo y no gastar de más.

Una recomendación, dijo, es consultar recetas en YouTube o en páginas web en donde encontrará múltiples formas para cocinar con ingredientes que se tienen a la mano.

“Mi recomendación sería que le pierdan el miedo al uso del horno y que encuentren a través de YouTube miles de recetas fáciles de preparar con ingredientes sencillos y al alcance de todos”, afirmó.

Detalló que puede sustituir grandes platillos e ingredientes, ya que en estas épocas, conseguir algunos implica ir a tiendas y mercados, por lo que no pasa nada si no se incluyen castañas o dátiles en una receta, sólo por citar un ejemplo.

Pavo o lomo a la puerta de su domicilio

Si no desea cocinar, otra opción es reservar y pedir la cena a domicilio a través de restaurantes o plataformas de delivery.

“Estamos en una época complicada, en donde trabajamos desde casa y tenemos mil actividades en el hogar, estamos saturados, creo que lo más fácil es utilizar las plataformas digitales para simplificarnos la vida y dejar de preocuparnos, al menos por la comida, en estas fechas”, argumentó Islas.

Piernas, pavos, lomos, ensaladas y postres de temporada son de lo más solicitado a domicilio durante estas semanas por tratarse de preparaciones típicas de las fechas.

Si planea pedir a domicilio, revise el menú que ofrece cada establecimiento y plataforma; así como el tiempo para la reservación ya que varía entre restaurantes: puede ser entre cuatro a siete días previos.

Respecto a los precios, el director de Savorly indicó que también dependerá de cada comercio, pero en promedio un lomo para seis personas cuesta 500 pesos y aproximadamente una cena navideña está saliendo entre 1,000 y 1,500 pesos.

“Nos dimos cuenta de que la gente sí busca cuidarse y al ordenar la comida en casa está confiando su cena navideña. La gente puede elegir lo que quiere, no hay cenas prearmadas, el consumidor la arma al gusto con los mejores guisados hechos por comercios locales cerca de su domicilio”, afirmó.

La despensa a un clic de distancia

El uso de estas plataformas no solamente se limita a pedir comida, también puede ser para la compra de la despensa o simplemente para comprar algún adicional como una ensalada o un postre.

montserrat.galvan@eleconomista.mx