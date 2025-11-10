Urge fortalecer finanzas locales ante la baja inversión de los municipios: Alfonso Ramírez Cuéllar

La escasa inversión estatal y municipal, sumada al profundo rezago en los niveles catastrales del país, refleja una debilidad estructural que limita el desarrollo equilibrado y sostenible de las regiones, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

Señaló que esta situación, derivada de la dependencia del gasto federalizado, refleja una debilidad en la capacidad de inversión de los gobiernos municipales y estatales. “Urge una transformación profunda de las finanzas subnacionales que permita fortalecer la recaudación local sin comprometer la equidad ni la competitividad”, afirmó.

En México, la mayoría de los municipios carece de recursos suficientes para atender las demandas básicas de infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano, mientras que sus sistemas de gestión catastral continúan operando con bajos niveles de digitalización y vinculación registral.

Durante el foro Finanzas Públicas Sostenibles y Fomento de la Inversión para los Gobiernos Subnacionales: Movilidad Vehicular, Catastro e Inversiones, realizado en Morelos, se planteó la escasez de recursos de los gobiernos locales, agravada por la alta dependencia del gasto federalizado; allí, legisladores y especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer las finanzas locales y avanzar hacia un nuevo modelo de autonomía fiscal.

En el evento se presentaron dos leyes modelo estatales: una en materia de registro y catastro, y otra relacionada con el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Ambas propuestas buscan fortalecer las capacidades recaudatorias y promover una mayor autonomía financiera de los gobiernos locales.

De acuerdo con los datos presentados en el foro, en el 2024 la inversión pública de las entidades federativas alcanzó 140,742 millones de pesos, monto que sigue siendo insuficiente frente a las necesidades de infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos.

Según datos de la OCDE, la inversión pública subnacional en México representa apenas el 1.0% del PIB, frente al promedio de 1.9% en los países miembros, lo que sitúa al país en el último lugar entre las repúblicas federales.

Durante su intervención, Alfonso Ramírez Cuéllar destacó que la recaudación del impuesto predial ascendió en 2024 a 82,998 millones de pesos, con un incremento real de apenas 1.3%. “Si México alcanzara el promedio latinoamericano de 0.38% del PIB en recaudación”, podría obtener 59,000 millones de pesos adicionales cada año, recursos que podrían destinarse a obras de infraestructura, servicios básicos y equipamiento urbano”, explicó.

Asimismo, subrayó la importancia de modernizar los sistemas catastrales y registrales como pilares para la sostenibilidad de las finanzas locales.

Actualmente, dijo, de los 2,458 municipios del país, solo 1,628 cuentan con padrón digital y apenas 504 han logrado vincular su cartografía con el padrón, lo que evidencia el rezago tecnológico en la materia.

En el foro también se resaltó el potencial recaudatorio del impuesto sobre tenencia vehicular, que actualmente solo aplican 15 entidades federativas. De generalizarse, podría generar más de 42,000 millones de pesos anuales, e incluso hasta 76,000 millones en un esquema federal, fortaleciendo la inversión en movilidad e infraestructura subnacional.

Los participantes coincidieron en que el fortalecimiento de las finanzas locales es esencial para impulsar la inversión pública, reducir las brechas regionales y consolidar un desarrollo más justo y sostenible.

“Fortalecer las finanzas locales y elevar los niveles de inversión es condición indispensable para consolidar la infraestructura subnacional, impulsar un federalismo fiscal sólido y garantizar bienestar para todas las regiones del país”, concluyó Ramírez Cuéllar.