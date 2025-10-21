Lectura 3:00 min
Tribunal de los Derechos de la Naturaleza ratifica sentencia de ecocidio contra el Tren Maya
El tribunal responsabilizó al gobierno mexicano por la violación de los derechos de la naturaleza y de los derechos colectivos del pueblo maya, al permitir la construcción y operación del proyecto ferroviario sin garantizar la protección ambiental.
Cancún, QRoo.- El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó su sentencia contra el Tren Maya, al cual atribuye daños graves, permanentes e irreversibles en los ecosistemas del sureste mexicano, configurando un caso de ecocidio y etnocidio.
Responsabilizan al gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la violación de los derechos de la naturaleza y de los derechos colectivos del pueblo maya, al permitir la construcción y operación del proyecto ferroviario sin garantizar la protección ambiental ni el consentimiento libre e informado de las comunidades originarias.
Lo anterior luego de que este año, el organismo internacional realizó inspecciones en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, donde constató deforestación masiva, fragmentación del territorio, pérdida de hábitats, alteración de los flujos hidrológicos y afectaciones a especies protegidas. También documentó impactos sociales, como la disrupción cultural y el despojo de tierras.
El Tribunal advirtió que la expansión del turismo masivo y el crecimiento del negocio de carga asociados al tren podrían agravar los daños ambientales y sociales, e instó al Estado mexicano a asumir su responsabilidad, reparar los daños y adoptar medidas inmediatas para proteger los ecosistemas y los derechos de los pueblos mayas.
Antecedente
La denuncia se originó en marzo de 2023, cuando el tribunal abrió y la imputación por parte del fiscal de la tierra, dando a paso a testimonios de las comunidades afectadas por este proyecto en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Además, se invitó a representantes de otros pueblos afectados por el Tren para dar también sus testimonios.
Se escuchó también la participación de organizaciones y expertos en diferentes temas relacionados con la naturaleza y los derechos de las comunidades, como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Consejo Indígena de José María Morelos, el Colectivo Ka’anan Ts’onot-Guardianes de los Cenotes, y expertos en pueblos originarios, ecosistemas acuáticos y sostenibilidad, biodiversidad y ecosistemas terrestres, economía, geopolítica y militarización, y cuestiones agrarias, entre otros.
En ese mismo año, el tribunal emitió un veredicto en el que acusó al Estado mexicano de haber cometido ecocidio y etnocidio durante la construcción del Tren Maya.
Entre los principales hallazgos contra el proyecto está el de la tala de millones de árboles en la selva de Yucatán; la contaminación de cenotes y acuíferos; daños a los sistemas de cuevas subterráneas por la perforación y la construcción, que han provocado contaminación del agua; destrucción del hábitat natural y de corredores biológicos, afectando a especies endémicas y amenazadas, como el jaguar.
Así como vulneración de derechos indígenas por la construcción del proyecto sin un consentimiento libre, previo e informado de las comunidades mayas, lo que constituye una violación de sus derechos a la tierra y la autodeterminación.
Además, remarca la “la ausencia total del estado de derecho y la violación de garantías sobre la propiedad, los derechos humanos y territoriales, entre otros, frente a la expansión de la ocupación territorial y corporativa de las fuerzas armadas en la región.