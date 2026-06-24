Sin reporte de connacionales afectados tras sismos en Venezuela, reporta SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el momento "no se tiene reporte de mexicanos que hayan resultado afectados ante los fuertes sismos registrados la tarde de este miércoles en Venezuela.

Dos terremotos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en Caracas, y llevaron a científicos a estimar que se producirían "numerosas víctimas y daños extensos" en el país.

A través de sus redes sociales, la cancillería mexicana expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y lamentó "profundamente os daños y afectaciones ocasionadas".

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un terremoto de magnitud 7.2 sacudió la zona situada a unos 160 km al oeste de Caracas, y menos de un minuto después se produjo otro de magnitud 7.5.

"Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre sea de gran alcance", afirmó el USGS, con una estimación inicial del número de fallecidos que podría situarse entre 10,000 y 100,000.

Las autoridades no entregaron inmediatamente un reporte de heridos o fallecidos.

"Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han desplomado, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil", dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en la televisión estatal.

La SRE instó a la población mexicana que se encuentre en la región afectada por los movimientos telúricos, que en caso de requerir asistencia o protección consular en Venezuela, se comuniquen al número de emergencia de la embajada +58 412 2524675.

(Con información de Reuters).