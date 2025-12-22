Canasta alimentaria se encareció hasta 5.88% en diciembre, ¿en cuál estado subió más?

La canasta básica alimentaria (CBA) se encareció 0.80% en diciembre, frente al mes previo, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

La muestra incorpora 44 productos de consumo básico, como jitomate, cebolla, chile poblano, papa, limón, arroz y tortilla.

El costo de la CBA fue de 2,020.47 pesos, lo que implicó un aumento de 16.05 pesos con respecto a noviembre.

Los productos que más aumentaron en el último mes a nivel nacional son jitomate 7.56% (de 26.00 a 27.97 el kilo), chile jalapeño 6.27% (de 36.71 a 39.01 pesos), chiles en escabeche 6.44% (de 24.75 a 26.34 pesos), tomate verde 5.06% (de 37.70 a 39.61 pesos) y frijol 4.24% (de 40.50 a 42.22 pesos).

Tabasco, con el mayor incremento

¿En cuáles estados subió más de precio? Según la ANPEC, Tabasco registró el mayor incremento, con un alza de 5.88 por ciento. Le siguieron Coahuila, con 5.79%; Puebla, con 4.50%; Campeche, con 4.30% y Chihuahua, con 4.24 por ciento.

“Llegamos al cierre de este año con un balance de difíciles pruebas superadas por las familias mexicanas y por el pequeño comercio también.

Las festividades decembrinas, tradicionalmente asociadas con convivencia, consumo y esperanza, no resultan ajenas a este rosario de adversidades vividas por la persistencia inflacionaria y el sufrido encarecimiento de los alimentos básicos”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

A lo largo del año, los pequeños comerciantes han tenido que sortear múltiples obstáculos. Las inclemencias climáticas, sequías prolongadas, lluvias intensas e inundaciones en diversas regiones del país afectaron cadenas de abasto, elevaron costos logísticos y provocaron mermas en productos agroalimentarios.

A ello se suman los efectos acumulados de la inflación, que mantiene un impacto constante sobre el poder adquisitivo de los consumidores y sobre los márgenes de operación de las tienditas, mercados y negocios de barrio, comentó el líder del pequeño comercio.