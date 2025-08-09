Por esta razón está suspendido el servicio en las líneas 2 ,3 y la estación Talleres del Metrorrey

Monterrey, NL. Desde el viernes 8 de agosto a las 21:00 horas y hasta el domingo 10 a la medianoche, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey suspenderá temporalmente el servicio en las líneas 2 y 3, así como la estación Talleres de la línea 1. La medida obedece a trabajos de actualización de software y señalización para mejorar la seguridad en las operaciones del Metro.

En la línea 1 la estación Talleres que es la terminal en el norponiente estará cerrada. Por tanto, la siguiente estación hacia el oriente, que es San Bernabé funcionará como terminal provisional.

¿Dónde abordar a los camiones que sustituirán el servicio?

Primera ruta: Sendero-Cuauhtémoc. Es decir, los usuarios tomarán el transmetro en la estación Sendero, terminal de la ruta 2 en el norte —en los límites de San Nicolás de los Garza y Escobedo— hasta Cuauhtémoc.

Segunda ruta: Cuauhtémoc—Santa Lucía. La estación Cuauhtémoc de la línea 1 tiene conexiones con la línea 3 (Santa Lucía —Hospital Metropolitano).

Tercera ruta: Santa Lucía-Hospital Metropolitano, para cubrir el resto de estaciones de la línea 3 del metro.

A partir del lunes 11 de agosto de 2025, el servicio se prestará de manera habitual, aseguró Metrorrey.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda comentó en sus redes sociales: "La línea 2 y 3 del metro, por un tema de seguridad vamos a actualizar todo el software, todo el frenado automático y todo lo que nos garantiza la seguridad de los usuarios; es mantenimiento, lo estamos haciendo ahora en vacaciones y sobre todo en domingo, la línea 2 y 3 van a estar suspendidas por mantenimiento".

“Hemos destinado más de 150 camiones verdes --de los nuevos-- de transmetro para suplir durante la mañana del domingo a quienes usan el metro, entonces tengan la total garantía de que llegarán a su destino".