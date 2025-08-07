Csoftmty, BM y Coursera lanzan segunda fase de programa para impulsar habilidades digitales en Nuevo León

Monterrey, NL. El Clúster de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Nuevo León (Csoftmty), en alianza con el Banco Mundial y Coursera, lanzó la segunda fase del programa "Vincula LAC: Habilidades Digitales para el Futuro". Este programa busca mejorar la empleabilidad, reducir brechas de talento digital y generar un impacto real en el desarrollo económico.

La iniciativa contempla dos etapas: en la primera se otorgaron 300 licencias de Coursera a empresas afiliadas al clúster; en la segunda, el enfoque es en la alfabetización digital, para capacitar a grupos vulnerables: mujeres, jóvenes desempleados y emprendedores.

Ángeles Vela, directora general de Csoftmty, destacó que esta iniciativa busca mejorar la empleabilidad, promover la igualdad de género, fortalecer el ecosistema digital y cerrar brechas de talento en Nuevo León.

Yolanda Martínez, gerente de Práctica de Desarrollo Digital en América Latina y el Caribe del Banco Mundial, felicitó a Csoftmty por haber sido seleccionado en una convocatoria abierta a todo el ecosistema digital de la región de Latinoamérica, donde se otorgarán 5,000 becas, de ellas 500 son para Nuevo León.

Resaltó la colaboración de los diferentes niveles de gobierno en Nuevo León —Secretarías de Economía e Igualdad e Inclusión, y municipios como Santa Catarina y Monterrey— y señaló que la convergencia institucional genera mayor impacto.

Subrayó que el estado es un ejemplo regional por su competitividad: aporta 8.25% del PIB nacional y tiene un PIB per cápita de 19,452 dólares, superior al promedio nacional y latinoamericano.

Asimismo, reconoció las alianzas del clúster con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y Coursera para fortalecer habilidades digitales en sectores estratégicos, mediante plataformas que permiten diseñar rutas de aprendizaje personalizadas y medir su eficacia en empleabilidad y emprendimiento.

Destacan vinculación con sector productivo e impacto

Por su parte, María Cristina Cárdenas Peralta, directora senior de Asuntos Gubernamentales de Coursera, explicó que de 14 propuestas seleccionadas en la región, dos corresponden a México, incluida la iniciativa de Nuevo León, la cual consideró una de las más destacadas por su fuerte vinculación con el sector productivo y su enfoque en generar un impacto real posterior a la capacitación, especialmente en mujeres atendidas en Centros Violeta y espacios libres de violencia.

Explicó que la evaluación de propuestas se centró no solo en la entrega de licencias, sino en medir resultados y fomentar un trabajo colaborativo entre sector público, privado y organismos internacionales.

Recordó que este es un programa piloto, cuyos aprendizajes se compartirán en toda la región, y reiteró el compromiso de Coursera y del Banco Mundial de dar seguimiento a la iniciativa.

¿Cómo se puede solicitar una beca de Coursera?

La convocatoria para participar ya está abierta. Se otorgarán 200 licencias gratuitas por tres meses, para cursos como habilidades digitales básicas, uso seguro de internet, inteligencia artificial básica, programación y marketing.

Los directivos recalcaron que estas 200 becas pueden reasignarse, y se tendrá en lista de espera a un segundo grupo. Sólo se pueden registrar personas que vivan en Nuevo León.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de agosto. El registro se realiza a través del link https://www.ventanaindustriadesoftware.org/becascoursera y https://bit.lylbecascourseracsoftmty.

Los requisitos piden llenar un cuestionario para definir la ruta de aprendizaje, por ejemplo, si se elige el curso de uso básico de la inteligencia artificial, se debe entregar una carta compromiso para explicar la motivación para solicitar la beca. Se pide cumplir con una asistencia de dos horas diarias y al final se recibirá un certificado de participación, lo que genera mayores oportunidades de empleo.