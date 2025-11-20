Puebla capital quiere tener más empresas que exporten en 2026; solo hay 125 activas

Puebla, Pue. El 2026 será un año importante para las empresas poblanas que busquen ampliar su mercado a otros con igual o mayores oportunidades de crecimiento que ofrece Estados Unidos, consideró el secretario de Economía y Turismo municipal, Jaime Oropeza Casas.

Indicó que en la ciudad de Puebla hay 125 empresas instaladas catalogadas Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), pero se puede ampliar el número de firmas con el apoyo en capacitación para que diversifiquen su mercado.

Bajo este contexto, dijo que el ayuntamiento tampoco puede establecer una meta para el próximo año, porque están haciendo el diagnóstico de las empresas y que las identificadas con posibilidades de sumarse a las exportaciones, quieran “dar ese paso”.

Mencionó que Sudamérica, Medio Oriente y Europa son mercados abiertos, en los cuales hay demanda de proveeduría o productos terminados.

Comentó que las empresas exportadoras del municipio de Puebla son de manufactura, agroindustria, metalmecanico, químico y textil.

“No sólo se capacitarán las empresas que exportan sino todo aquel que quiere exportar y en inicio no solo considere el T-MEC, sino otros mercados”, destacó.

Oropeza Casas dijo que todo depende del sector al que quieran entrar las empresas poblanas, es como se determinan sus posibilidades de negocio.

Valor agregado

Destacó que lo hecho en Puebla viene con un valor agregado en diversos sectores, por lo cual tiene que darse más promoción para generar ventas sobre otros próximos productos.

En el caso de la proveeduría, muchas veces el negocio no está con el consumidor final sino entre empresas en la compra de insumos y otras materias primas, explicó.

Además, dijo que si cada vez más productores locales en vez de importar algún insumo lo adquieran de manera regional implicaría más actividad económica.

Consideró que en Puebla habrá empresas que desarrollen algún componente o producto que otra requiera, lo cual aumentará la probabilidad de negocios.

En este sentido, dijo que el 2026 ofrecerá grandes oportunidades de negocio, siempre y cuando las empresas quieran aprovecharlas en el corto y mediano plazo.