Ayuntamientos de Puebla deben homologar trámites para evitar invasiones de terrenos: COE

Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) solicitó al gobierno estatal que homologue los requisitos para el otorgamiento de licencias de construcción y usos de suelo, para evitar invasiones de predios, ya que han contabilizado más de 20 en los últimos dos años.

Cesar Bonilla Yunes, presidente del organismo, explicó que también entre las irregularidades está que no se identifican físicamente los predios, cuando el que se dice legítimo dueño acude a escriturar la propiedad.

Mencionó que el gobierno estatal debe trabajar en coordinación con los 18 municipios de la zona metropolitana para evitar que haya más casos.

Comentó que no sólo es invasión de terrenos sino de fraccionamientos que están construidos y abandonados en algunos municipios, por un tema legal o porque no interesó su adquisición a las familias.

“Esa situación es derivada de un mal otorgamiento de alineamientos y licencias, ya que personas presentan escrituras de propiedad no registradas y una identificación que tampoco está relacionada al predio, con lo cual otorgan todos los permisos”, apuntó.

Refirió que conocen casos en que la escritura ni corresponde a las medidas, colindancias y a la ubicación del predio donde quieren construir.

Insistió que falta una coordinación estatal con los ayuntamientos que están a los alrededores de la Angelópolis para que sean cuidadosos en la revisión y el otorgamiento de dichos documentos.

Bonilla Yunes, quien encabeza a 1,500 empresarios socios, explicó que las dependencias municipales tienen que identificar los predios de quienes soliciten algún trámite para construir, ya que se otorgan sin hacer visitas de campo, esto por desidia o por omisión.

Sin querer señalar a alguna localidad en particular, dijo que en todos hay casos que se invaden los predios y luego se vuelven legales mediante acuerdos de Cabildo para regularizarlos y darles servicios públicos.

Indicó que ese tipo de situaciones afectan a las inmobiliarias que primero compran los terrenos y tardan hasta dos años para empezar algún proyecto, tiempo en que deben contratar seguridad o poner una barda para protegerlos de invasiones, pero que en muchos casos tampoco es una garantía para evitar que haya el despojo.