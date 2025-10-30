Paquete económico de Nayarit asciende a más de 32,000 millones de pesos

La secretaria general de Gobierno de Nayarit, Rocío Esther González García, y el secretario de Administración y Finanzas del estado, Julio César López Ruelas, comparecieron ante la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto del Congreso del Estado para realizar la entrega formal del Paquete Económico 2026.

Durante su intervención, González García destacó que el documento refleja una planeación equilibrada entre ingresos y egresos, por un monto de 32,200 millones 807,914 de pesos, sin aumento en las contribuciones.

Por su parte, López Ruelas explicó la estructura del presupuesto, que contempla 1,145 millones de ingresos propios, 13,400 millones provenientes de participaciones federales y 15,054 millones de recursos etiquetados por aportaciones y convenios, además de una reserva de 600 millones de pesos correspondientes a un crédito autorizado previamente por el Congreso local.

De acuerdo con el gobierno del estado, el secretario subrayó que el Paquete Fiscal 2026 se ajusta a las reglas de responsabilidad hacendaria y se orienta bajo principios de austeridad, racionalización del gasto y mejora continua en el desempeño gubernamental.

