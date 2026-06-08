Oficializan polo enfocado en economía circular en Tlaxcala

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió la declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) Tlaxcala, que establece un polígono de 20 hectáreas ubicado en el municipio de Atlangatepec, para el desarrollo de actividades orientadas al procesamiento de residuos.

Las actividades de los Podecibis están acotadas al reciclaje de materiales, aprovechamiento energético de residuos orgánicos y gestión eficiente de desechos para reducir la contaminación y optimizar el uso de recursos, explica la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Semarnat es la autoridad encargada de los Podecibis, de acuerdo con los lineamientos publicados en julio de 2025 en el DOF. A diferencia de los Polos de Desarrollo Económico del Bienestar (Podecobi), que forman parte del Plan México para la sustitución de importaciones y el desarrollo industrial, que están a cargo de la Secretaría de Economía (SE).

La Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, de la Semarnat, es la responsable de coordinar, validar y supervisar la implementación de los polos. Desde la emisión de los dictámenes de viabilidad, vigilancia del cumplimiento de las reglas, evaluación de los avances de los proyectos, emisión de constancias de cumplimiento fiscal y coordinación de esfuerzos con otras dependencias gubernamentales.

La economía circular es un modelo de producción y consumo sostenible “que disminuye el impacto ambiental mediante ciclos técnicos y biológicos” que permiten la reintegración sustentable de los materiales a la economía, de acuerdo con la Ley General de Economía Circular publicada en enero de este año.

Características

El predio se ubica en la exhacienda de San Pedro Ecatepec, Atlangatepec, “una zona estratégica dentro de la región centro del estado, con cercanía a diversos municipios que integran su área de influencia”, como Muñoz de Domingo de Arenas, Tetla de la Solidaridad y Tlaxco, que en su conjunto tienen una población de 30,000 habitantes, uno de los requisitos para el establecimiento de los Podecibis.

La propiedad pertenece al Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, de la administración estatal. Se determinó que el inmueble no tiene restricciones de carácter normativo ambiental que impidan su utilización para el desarrollo del proyecto.

En línea con los requisitos, se debe asignar a título gratuito un porcentaje del inmueble al desarrollo de investigación, en este caso, la Universidad Politécnica de Tlaxcala ya presentó su carta de intención para integrarse al proyecto mediante la instalación de un centro de investigación enfocado en economía circular.

Los desarrolladores y las empresas de economía circular que operen en este polo podrán acceder a estímulos fiscales, siempre y cuando comprueben las aportaciones a la descontaminación local, municipal o regional, así como la trazabilidad de los materiales generados.

Controversia

El primer Podecibi fue proyectado en la región de Tula, Hidalgo, que ya tiene problemas de contaminación derivados de la presencia de distintas industrias; sin embargo, fue rechazado por los habitantes, quienes exigen la regeneración del medioambiente, en lugar de una planta de procesamiento de basura o residuos. Por ello el proyecto se mudó a Puebla y a éste se suma el de Tlaxcala.

La propuesta de los polos es que, al concentrar distintos procesos en un solo predio, los residuos de una empresa se conviertan en recursos para otra. Entre los beneficios destacan la reducción de residuos en tiraderos, generación de empleos, atracción de inversión local y reducción de costos en el manejo de materiales, de acuerdo con el sitio oficial.