Las Grutas de García, en Nuevo León esperan a los visitantes este verano con una experiencia inmersiva

García, Nuevo León.- La Secretaría de Turismo de Nuevo León, en coordinación con el Patronato Pro Grutas de García y la Dirección de Planeación de Política Turística Sostenible, presentó hoy las nuevas actividades y atractivos del Parque Grutas de García, como parte de la estrategia para consolidar al municipio de García como destino clave en el turismo de naturaleza.

Durante el evento, la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que las Grutas de García, con más de 60 millones de años de formación, son un símbolo natural e histórico de Nuevo León que continúa renovándose para ofrecer experiencias modernas, inclusivas y sostenibles.

“Este lanzamiento es resultado de un año de trabajo constante desde la reinauguración del teleférico en septiembre de 2024. Queremos que cada visitante viva la experiencia completa: conocer la gruta, disfrutar sus espacios renovados y llevarse un recuerdo único”, expresó Martínez Villarreal.

Grutas de García 360: Es una proyección inmersiva e inclusiva que muestra la historia, formaciones y maravillas del lugar, diseñada para que personas con discapacidad motriz, movilidad reducida o adultas mayores puedan acceder a la experiencia.

También se habilitó el Pabellón museográfico, con salas y contenidos actualizados. La Fuente de chorros es el nuevo atractivo visual en la explanada. Y se cuenta con un área fotográfica Fotolife, con tecnología de pantalla verde para imágenes temáticas de la gruta.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales y estatales, representantes de RETOS A.B.P., presentes gracias a la iniciativa Ser Turista: De la mano por Nuevo León, tour operadores, quienes hicieron un recorrido.

Con estas acciones, el Gobierno de Nuevo León reafirma su compromiso de impulsar proyectos turísticos que fortalezcan la derrama económica local, preserven el patrimonio natural y ofrezcan experiencias de calidad a visitantes nacionales e internacionales.

(Con información de Lourdes Flores.)