Fibra Mty acelera su apuesta industrial con crecimiento de 15.6% en ingresos

Fibra Mty presentó este jueves los resultados de su tercer trimestre de 2025, con un crecimiento impulsado por su estrategia de especialización en el sector industrial, los ingresos totales de la empresa alcanzaron los 839.4 millones de pesos, lo que representa un incremento anual del 15.6%, mientras que su Ingreso Operativo Neto (ION) aumentó 17.4% en el mismo periodo.

Este desempeño financiero fue respaldado por la composición actual de su portafolio, el cual está dominado por activos industriales. De las 119 propiedades que posee el fideicomiso, 96 están dedicadas a uso industrial, lo que equivale al 81% de su base de activos.

El resto se divide en 17 inmuebles de oficinas y 6 de uso comercial, la compañía reportó una tasa de ocupación del 96% en un área bruta rentable de más de 2 millones de metros cuadrados.

Durante el periodo, la empresa finalizó la liquidación del portafolio industrial Batach en Nuevo León, con la venta de dos naves por 73.4 millones de dólares, y adquirió un terreno en Ciénega de Flores, por 5.5 millones de dólares, destinado a la expansión de su propiedad Garibaldi 1, con una inversión total proyectada de 20.2 millones de dólares.

De cara al futuro, Fibra Mty informó que cuenta con un pipeline de adquisiciones por más de 500 millones de dólares, que incluye negociaciones avanzadas por alrededor de 120 millones de dólares.

Esta capacidad de crecimiento está sustentada por una posición financiera sólida, que incluye un nivel de endeudamiento del 27.1% y un saldo de efectivo y equivalentes de 3,357.5 millones de pesos. La empresa calcula que tiene capacidad para invertir entre 250 y 450 millones de dólares adicionales en el sector industrial.

Como parte de su rebalanceo de portafolio, el fideicomiso también avanza en la venta de activos de oficinas, habiendo recibido ofertas por un total de 2,350 millones de pesos, con estos movimientos, Fibra Mty consolida su posicionamiento en el segmento industrial, aprovechando la dinámica de nearshoring y la fuerte demanda de espacios logísticos y manufactureros en el norte del país.