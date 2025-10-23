Fibra Mty acelera inversiones industriales con foco en cinco estados

El Fideicomiso de inversión en bienes raíces (Fibra) Mty planea incrementar sus inversiones en el sector industrial, impulsada por el desempeño de sus operaciones en lo que va del 2025.

De acuerdo con Jorge Ávalos Carpinteyro, director general de Fibra Mty, los proyectos de inversión que actualmente analiza la empresa superan los 500 millones de dólares, distribuidos en propiedades industriales ubicadas en Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Guanajuato y el Valle de México.

“Dentro de este monto, mantenemos negociaciones avanzadas por cerca de 120 millones de dólares, las cuales podrían concretarse antes del cierre del año”, comentó el directivo.

Durante el tercer trimestre del 2025, los ingresos totales de Fibra Mty crecieron 15.6% anual, mientras que su Ingreso Operativo Neto (ION) aumentó 17.4%, impulsados por nuevas adquisiciones y expansiones industriales.

Entre los activos que fortalecieron su portafolio destacan la integración del inmueble MeLi León, el Portafolio Batach y la entrega de expansiones en diversas propiedades.

“Este trimestre observamos un incremento en la actividad de nuestros inquilinos, la cual impulsó un aumento en nuestro pipeline de desarrollo en aproximadamente 50 millones de dólares en proyectos adicionales”, explicó el directivo.

Oportunidad frente al T-MEC

Ante el inicio del proceso formal de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) —que concluirá hacia mediados del 2026—, Ávalos apuntó que el país mantiene una posición sólida frente a otras economías competidoras.

“A pesar de los ajustes que pudieran derivarse, seguimos optimistas respecto a la competitividad de México, sustentada en acceso a mano de obra calificada a costos atractivos, una demografía más joven, rentas industriales más accesibles y una posición geográfica estratégica”, afirmó.

El directivo remarcó que estos factores mantienen a México atractivo, incluso bajo escenarios tarifarios más restrictivos. En este sentido, remarcó que los principales mercados industriales han mostrado signos de recuperación luego del golpe de los aranceles.

Capacidad financiera

En este escenario, Fibra Mty cuenta con efectivo disponible y un nivel actual de apalancamiento que le otorga un potencial para invertir hasta 450 millones de dólares.

Además, el Fideicomiso analiza desinversiones por aproximadamente 2,350 millones de pesos, principalmente en edificios de oficinas, lo que permitiría elevar su capacidad de compra para fortalecer su portafolio industrial.

En línea con esta estrategia, la empresa concluyó recientemente la venta del edificio Fortaleza y firmó un acuerdo para la venta de las Torres Moradas, con lo que prácticamente finaliza la desinversión de activos considerados de bajo desempeño.

“Una vez completada esta última transacción, prácticamente habremos concluido con la desinversión de los activos clasificados como de bajo desempeño, en línea con el compromiso establecido con los inversionistas durante la emisión de capital de 2024”, puntualizó Ávalos.