Explorar nuevos mercados con misiones comerciales, reto en 2026: Coparmex

Puebla, Pue. En el 2026, empresarios poblanos deben organizarse para hacer misiones comerciales en conjunto con el gobierno del estado y el ayuntamiento de esta ciudad, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Beatriz Camacho Ruiz, presidenta de ese organismo, comentó que la apertura de las actuales autoridades debe ser aprovechada para buscar mercados accesibles en Centroamérica y Sudamérica, independiente al de Estados Unidos que es el principal socio comercial de México.

Refirió que en este año se tuvieron misiones comerciales a España, Nueva York y Alemania, las cuales dejaron acuerdos comerciales que se traducirán en exportaciones a partir del 2026.

Consideró que, por lo menos se deben planear cinco en el próximo año, por lo que en conjunto con autoridades deben buscar mercados con similitudes a lo que produce México.

Indicó que Centroamérica es una zona desaprovechada por las empresas, donde se puede tener más facilidad de comercialización, con acuerdos a corto plazo.

Incluso, dijo que, con base en los hermanamientos que tiene Puebla capital, se deben explorar las oportunidades que los socios de los sectores automotriz, software y textil pueden tener en España, China y Colombia.

Atraer inversiones

Explicó que también se pueden atraer inversiones de ciudades de esos países, los cuales tienen sectores industriales desarrollados y que son los pilares de sus economías.

De acuerdo al diagnóstico del ayuntamiento de Puebla en Wolfsburg de Alemania, hay un sector importante automotriz; Wuxi, China por el tema de tecnologías; Caldas y Cartagena de Colombia, por su industria de la moda, así como El Burgo de Osma, León y Fitero Navarra, España, por empresas del sector de energías limpias, son viables para visitar mediante misiones comerciales.

Camacho Ruiz comentó que esas zonas se deben visitar por los empresarios poblanos para también aprender nuevas estrategias de producción, así como conocer la tecnología usada.

Puntualizó que no se pueden automatizar todos los procesos productivos, pero sí aplicar la tecnología donde sea necesario para no tener tantas pérdidas económicas por errores humanos.

Manifestó que los hermanamientos de Puebla con otras ciudades del mundo no pueden ser solo para la fotografía o con fines culturales, sino deben representar posibilidades de negocio y para ello, deben darse las misiones comerciales.

“A nivel nacional no tenemos problema alguno en buscar vínculos, pero en el extranjero resulta complicado hacerlo sin la representación oficial en conjunto con los agregados de los países”, comentó.

La dirigente de la Coparmex sostuvo que los primeros hermanamientos en ser considerados para una planeación estratégica de misiones comerciales, donde intervenga el gobierno del estado también, deben ser aquellos relacionados con la vocación industrial que tiene Puebla.