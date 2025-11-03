Coparmex en Puebla considera que el 2025 es un año complicado para la industria automotriz

Puebla, Pue. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que el 2025 es un año complicado para la industria automotriz, lo cual se refleja en que no haya un crecimiento económico positivo; sin embargo, descartó que se dé un despido masivo de 1,000 trabajadores como trascendió al interior de la armadora Volkswagen de México, ubicada en Puebla.

Beatriz Camacho Ruiz, presidenta local del sindicato patronal, refirió que la incertidumbre económica generada desde principios de año por el presidente Donald Trump frenó las posibilidades de nuevos proyectos sobre todo en la industria automotriz en la entidad.

Bajo este tenor, puntualizó que la Coparmex mantiene una comunicación permanente con la empresa armadora, ya que la prioridad es que se mantenga la base de trabajadores actual, de poco más de 7,000.

Tras dar a conocer que fue reelecta en el cargo hasta el 2027, dijo que en la empresa Volkswagen de México se deben buscar alternativas para mantener la plantilla.

“El objetivo principal es tomar medidas que beneficien a trabajadores y patrones por igual. Además, parte importante de la economía de Puebla depende de la actividad de la planta armadora alemana”, expuso.

Aplicar esquema de descansos

Por ello, explicó, se está trabajando en estrategias que eviten el despido masivo de trabajadores de Volkswagen. Entre ellas, contempló el esquema de trabajo 4 por 3; es decir, cuatro días laborales y descansar tres.

Reconoció que en momentos de adversidad económica, como en el 2002, la estrategia impidió el despido a gran escala de empleados.

Agregó que otras formas comunes de enfrentar la necesidad de despedir personal son los paros técnicos como el que actualmente mantiene la planta.

Camacho Ruiz dijo que estas estrategias se priorizan, antes que llegar a un escenario de despido masivo en la armadora, localizada en el municipio de Cuautlancingo.

Lo anterior, dijo, permitirá garantizar el acceso a derechos básicos por parte de los trabajadores sindicalizados, que en agosto alcanzaron un acuerdo salarial con la firma alemana.

Mencionó que a la Coparmex no gusta que la plantilla laboral se merme, sobre todo en esa armadora que es de las principales generadoras de empleo en el estado de Puebla.

Recordó que el 43% del PIB de Puebla depende de la industria automotriz, la cual exporta 80% de su producción a Estados Unidos, donde hay una afectación en este momento.