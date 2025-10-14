Ediles en Puebla, con pendientes en seguridad y obra pública en primer año

Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) comentó que seguridad, obra pública turismo y empleos, son algunos de los pendientes que deben atender los ediles, quienes este 15 de octubre cumplirán su primer año de funciones.

César Bonilla Yunes, presidente del organismo, dijo que no hay excusas para que los ayuntamientos cumplan con sus promesas de campaña enfocadas a generar una mejor economía y bienestar, lo cual debe ser un compromiso de los que conforman la zona metropolitana.

Consideró que al ser tres años de gobierno municipal, los ediles debieron tener una mejor planeación para el arranque de gestiones y no esperar hasta el segundo para aprender, ya que los ciudadanos quieren resultados desde el principio.

A excepción de Puebla y San Andrés Cholula, dijo, los demás municipios que conforman la zona metropolitana tienen que dar resultados tangibles, porque en la práctica no se ve reflejado el presupuesto en seguridad y obra pública, específicamente.

Comentó que en el primer año, el mayor reclamo de los poblanos a los alcaldes fue reducir las cifras de delitos, lo cual lograron con resultados discretos sin que ello representara satisfacer o cambiar la percepción de seguridad.

En el caso de la Iniciativa Privada, Bonilla Yunes dijo que los robos a camiones de carga y comercios son de los grandes pendientes en la mayoría de los municipios de la zona metropolitana, por lo que espera que cambie de cara al segundo año.

Indicó que falta más capacitación a los policías, así como armamento y vehículos, para que den una efectiva respuesta en casos de emergencia.

Dijo que las administraciones municipales anteriores dejaron a los cuerpos de seguridad con lo mínimo de equipamiento, aunque en muchos de los casos era obsoleto.

Sobre obra pública, consideró que es uno de los grandes pendientes de los 18 municipios metropolitanos, ya que las calles y avenidas están deterioradas con baches, cuya atención es ineficiente y en la época de lluvias se reflejó, ya que se hicieron más.

Indicó que el presupuesto para una rehabilitación integral de las vialidades no se reflejó en el primer año de los alcaldes, ya que, por el crecimiento de la mancha urbana, hay un desplazamiento mayor de automovilistas y eso implica un desgaste constante de la cinta asfáltica.

Bajo este contexto, dijo que, de cara al segundo año, los ayuntamientos deben hacer más eficiente el gasto en obra pública.