Diageo devuelve más del doble de agua utilizada en producir tequila

Guadalajara, Jal. En 2025, Diageo México regresó más del doble del volumen de agua que utilizó en sus operaciones de producción de tequila en Jalisco.

"El agua es esencial para la producción de tequila y para las comunidades que la hacen posible; es un recurso clave para la resiliencia de los territorios frente al cambio climático. Al regresar más del doble del volumen de agua que utilizamos en nuestras operaciones de tequila en Jalisco, no solo estamos avanzando en nuestros compromisos, sino que también estamos fortaleciendo los medios de vida locales y la sostenibilidad", comentó Haiko Cremer, director general de Tequila y Mezcal en Diageo.

En el marco del Día Mundial del Agua que se celebra el próximo domingo 22 de marzo, Cremer indicó que desde 2023, Diageo México y Tequila Don Julio han invertido más de 100 millones de pesos a proyectos hídricos con impacto local, como parte de su iniciativa global "Preservar el agua para la vida".

Dichas inversiones, precisó, han permitido planear, construir y fortalecer acciones clave en Jalisco, con beneficios tangibles para las comunidades y su entorno natural.

Entre los proyectos hídricos implementados en Jalisco, destacan la instalación de 40 sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas públicas, beneficiando a más de 6,000 estudiantes; la construcción de un humedal artificial en el municipio de San Diego de Alejandría conocido como "La Puerta de Los Altos de Jalisco" para tratar aguas residuales y reutilizarlas en la agricultura local.

También se invirtió en la modernización de un tramo del sistema de agua en el municipio de Atotonilco El Alto, que es la fuente de abastecimiento para 33,000 habitantes; se donó un cogenerador de energía para contribuir a la operación de largo plazo de la planta de tratamiento de aguas residuales pública de Ocotlán, y se instaló una línea morada para conducir el agua tratada para reúso agrícola.

En los proyectos hídricos, destaca, asimismo, la donación de una planta de tratamiento de aguas residuales conocida como "Margaritas", que se alimenta de energía solar, para contribuir al saneamiento del canal San Joaquín, facilitando agua tratada para riego agrícola.

Reforestación

Además, en los últimos tres años, Diageo México y Tequila Don Julio han reforestado más de 50,000 árboles nativos en Jalisco y han donado dos viveros para producir más de 20,000 plantas nativas, proyectos que también generan beneficios relacionados con la reposición de agua, incluyendo impactos en la biodiversidad, la salud del suelo y la infiltración del agua en la tierra, explicó.

"Reconociendo la conexión entre el agua, el carbono y el suelo, Diageo México ha transitado hacia prácticas regenerativas de agricultura en sus operaciones de tequila en Jalisco", indicó la compañía a través de un comunicado.

Adicionalmente, Diageo México se sumó al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al agua y la sustentabilidad de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), siendo la empresa tequilera con mayor volumen de agua donado temporalmente en 2025.

"Para nosotros, el agua no es solo un insumo productivo, es un motor de vida para las familias, la agricultura, los ecosistemas y el futuro de Jalisco", señaló por su parte, Alan Loredo, vicepresidente de Relaciones Corporativas para México en Diageo.

Explicó que el programa "Preservar el Agua para la Vida" de Diageo, está enfocado en cuatro objetivos: reducir el uso del agua en sus operaciones con una mejora en la eficiencia del 40% de ese recurso en áreas de estrés hídrico y 30% como compañía; regresar más agua de la utilizada en las operaciones, participar en acciones colectivas que mejoren la seguridad hídrica, y contribuir al acceso al agua potable, saneamiento e higiene para las comunidades cercanas a su operación.

El programa está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y se basa en garantizar el acceso al agua limpia y saneamiento para todos, de la mano del cuidado del medio ambiente.