Tecnología con propósito: visión sostenible para el agua

Orbia, el conglomerado global de origen mexicano, se ha posicionado como un actor relevante en materia de sostenibilidad hídrica. Prueba de ello es que el 67% de sus ingresos provienen ya de soluciones sustentables, principalmente relacionadas con el manejo del agua, según su más reciente reporte de sostenibilidad.

El pasado 30 de junio, Orbia fue reconocida en Londres por su programa global de manejo del agua. Este premio internacional consolidó su estrategia corporativa y validó los resultados que ha logrado implementar tanto a nivel mundial como en el país. Tania Rabasa, vicepresidenta de sostenibilidad y presidenta de Orbia México, explicó que el premio “es un testimonio del compromiso por generar un impacto neto positivo en agua, centrado en eficiencia, acceso y calidad”.

Riego de precisión y circularidad

Uno de los pilares de esta estrategia es Netafim, la división de agricultura de precisión de Orbia, esta tecnología permite suministrar agua y nutrientes directamente a la raíz del cultivo, logrando ahorros de hasta 40% de agua frente a métodos tradicionales, mientras incrementa el rendimiento. En México, Netafim ha concentrado sus esfuerzos en regiones con escasez crítica, como Baja California, Sonora, Chihuahua y el Bajío, donde agricultores han logrado duplicar su productividad con menor uso de recursos hídricos.

En Culiacán, inauguró la planta de reciclaje agrícola más grande del país, con capacidad para procesar más de 3,000 toneladas de plástico de riego al año. Esta instalación opera con energía renovable y agua tratada en circuito cerrado.

Cooperación para el acceso al agua

En México, ha desplegado programas WASH (Agua, Saneamiento e Higiene) que han beneficiado a más de 3,000 personas en comunidades marginadas, y a nivel regional colabora con gobiernos y ONG en países como Colombia, Brasil, Guatemala y Perú para mejorar la infraestructura hídrica.

Tania Rabasa subraya la necesidad de alianzas tripartitas entre comunidades, sector privado y gobiernos. “Solo así se puede lograr un acceso positivo y duradero al agua”, afirma.

La visión de Orbia es clara: escalar soluciones sustentables alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 6 (agua limpia y saneamiento). A través de innovación, circularidad y cooperación, busca demostrar que es posible combinar rentabilidad con impacto social y ambiental. “No hay crecimiento a largo plazo sin sostenibilidad”, enfatizó la vicepresidenta de sostenibilidad de Orbia.

