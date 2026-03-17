Crece crédito 10 veces más rápido que la economía: Romano Mussali

Cancún, QRoo.- En la víspera de la Convención Bancaria a realizarse en Cancún, la Asociación de Bancos de México (ABM) firmó un convenio con el gobierno de Quintana Roo para el impulso de la micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

El presidente de la ABM, Emilio Romano Mussali, aseguró que mantienen el compromiso de otorgar crédito al 30% de las Mipymes en México, logrando incorporar 14,000 de éstas en tan sólo 10 meses.

“De esa meta que nos propusimos ante el gobierno federal para 2030, ya llevamos el 27%”; dijo, lo cual ha representado 25,000 millones de pesos en crédito adicional para Mipymes.

Adelantó que uno de los temas a tratar en la Convención Bancaria que arranca mañana miércoles en Cancún es el de “trabajar en condiciones de certidumbre y claridad de las reglas del juego, y que se detonen los proyectos de infraestructura que anunció la señora presidenta (Claudia Sheinbaum); que se dé el clima de inversión necesario y las condiciones de inversión se aceleren; la banca está preparada para acelerar esas decisiones de inversión”.

Recordó que si bien el crecimiento del país en 2025 fue de apenas 0.8%, el crédito creció a una tasa de 9%, es decir, “estamos creciendo 10 veces más rápido que la economía”.

Romano Mussali dijo que para seguir en ese camino, firmaron un convenio con el gobierno de Quintana Roo para financiar Mipymes en todo el estado.

"Sólo a través de la formalidad podemos crecer", indicó Mussali. Foto: Especial

Para ello, se puso en marcha la Expo Mipyme en la Universidad Tecnológica de Cancún, donde financieras como Kapital Bank ofertan créditos revolventes hasta por 4 millones de pesos a pequeños negocios de Quintana Roo.

También se presentó la calculadora financiera de la Asociación de Bancos de México, donde las Mipymes pueden calcular costos de operación, hacer proyecciones de ahorro y crecimiento, entre otras herramientas.

“Sólo a través de la formalidad podemos crecer; la formalidad nos da la capacidad suficiente para poder prestar, y tener este acceso a crédito para poder lograr potenciar esta nueva iniciativa que consideramos de la mayor importancia posible de destinar arriba del 30% del producto interno bruto a la inversión productiva”, dijo.