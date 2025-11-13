Consejo Regulador del Tequila y Cámara Tequilera reciben certificación Hecho en México

Guadalajara, Jal. El Consejo Regulador del Tequila (CRT) y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) recibieron de parte de la Secretaría de Economía federal la certificación Hecho en México, un distintivo oficial que se otorga de manera gratuita a personas físicas o morales cuyos productos y/o servicios cumplen con estándares de calidad, procesos de producción en territorio nacional, compromiso con la sostenibilidad y fortalecen la identidad mexicana.

El distintivo también fue otorgado a seis empresas del sector, con lo cual, suman 135 certificados entregados a empresas, marcas y organismos de la agroindustria tequilera.

”El distintivo Hecho en México, adicional a ser una marca y un sello que representa confianza, identifica a las empresas que producen con excelencia y orgullo nacional; también implica y representa el esfuerzo y la dedicación que se ha propuesto el sector tequilero para reafirmar el compromiso con la economía mexicana y la industria” señaló la titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Andrea Genoveva Solano.

“La Denominación de Origen Tequila, como signo de nuestra cultura, tradición e identidad, es por naturaleza propia, orgulloso portador de la distinción Hecho en México, y cada día se consolida como referente de innovación y profesionalismo, que se refleja en el trabajo, esfuerzo y compromiso de agaveros y tequileros”, sostuvo por su parte, el director del CRT, Ramón González Figueroa.

El presidente de la CNIT, Roberto Ciprés, indicó que la marca Hecho en México "no es solo un sello es una promesa, la promesa de que lo que se produce aquí se hace con compromiso, con integridad y con transparencia, en esa misma ruta de confianza y transparencia reconocemos la labor del Consejo Regulador del Tequila”.