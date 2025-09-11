“Hecho en México”: Bacardí recibe el sello para sus tequilas Patrón y Cazadores

La Secretaría de Economía otorgó el certificado “Hecho en México” a Bacardí para dos de sus marcas más emblemáticas de tequila: Patrón y Cazadores. La ceremonia realizada en la Ciudad de México, fue encabezada por Carlos Candelaria López, jefe de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, y por María Araceli de Haas Matamoros, directora general en la oficina del Secretario de Economía.

Ambos funcionarios subrayaron que el sello no es únicamente un gráfico en las etiquetas, sino un aval oficial del gobierno federal que acredita el origen, la calidad y la autenticidad de los productos elaborados en territorio nacional. Para el caso del tequila, añadieron, representa también la proyección de México como líder global en la industria de bebidas espirituosas

La trayectoria de Bacardí en México

En su intervención, Carlos Candelaria López recordó que Bacardí tiene más de 90 años de historia en el país. La compañía inauguró en 1930 su primera planta fuera de Cuba en la calle de Cedro, en la Ciudad de México, y desde 1961 opera la fábrica de Tultitlán, Estado de México. Este complejo, además de ser un referente arquitectónico rodeado de amplias áreas verdes, abastece al mercado nacional y exporta a Centroamérica y Sudamérica.

"Hecho en México"Especial

Candelaria destacó la familiaridad de los consumidores mexicanos con la marca, al punto de adoptar apodos como Bacacho o Bacachito. Según encuestas citadas, el nivel de reconocimiento de Bacardí en México supera el 90%, lo que refuerza la pertinencia de sumarse al programa “Hecho en México”.

Patrón y Cazadores: tequila con sello oficial

Por su parte, María Araceli de Haas Matamoros, en representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, subrayó que el otorgamiento del sello a Tequila Patrón y Tequila Cazadores confirma que estas marcas cumplen con los más altos estándares de producción nacional.

“El tequila es uno de los productos con denominación de origen más reconocidos a nivel internacional y motor de exportaciones agroindustriales. Con este sello, Patrón y Cazadores se convierten en embajadores de la marca país, de todo lo bueno que México hace”, afirmó De Haas.

La funcionaria destacó que la iniciativa se enmarca en el Plan México, estrategia del gobierno federal orientada a impulsar el crecimiento económico, generar empleo de calidad y posicionar al país como un centro de producción de alto valor agregado.

Los certificados fueron recibidos en nombre de Bacardí por Daniel Aliaga Gargollo, vicepresidente comercial para América Latina, y Guillermo Eduardo Donaire Forga, vicepresidente de Supply Chain de Latinoamérica. La ceremonia cerró con un brindis y una cata de los tequilas reconocidos.