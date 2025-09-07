Grito de Independencia 2025: artistas y eventos para el 15 de septiembre en CDMX, Jalisco, Monterrey, Puebla

El próximo 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum encabezará por primera vez el Grito de Independencia como mandataria, lo que mantiene la expectativa de cómo será la ceremonia de una conmemoración de la que dijo tener orgullo. Además, adelantó que no habrá conferencia mañanera el día del Grito, y se tendrá una ceremonia austera en el Palacio Nacional.

En tanto, el país se prepara para las fiestas patrias, con las presentaciones de diferentes artistas y actividades; por eso, aquí te mostramos los eventos confirmados en Jalisco, Monterrey, Puebla y la CDMX para que te diviertas y festejes con tu familia.

CDMX

La cartelera musical en el Zócalo comenzará a partir de las 20:00 horas las siguientes presentaciones:

La Arrolladora Banda El Limón.

Alejandra Ávalos.

El Colectivo Legado de Grandeza.

Alcaldías

Estos son algunos de los eventos que habrá en alcaldías:

Xochimilco : Mariana Seoane y Jorge Carmona.

: Mariana Seoane y Jorge Carmona. Miguel Hidalgo : Yahir, María León y La Nueva Sonora Dinamita con Heidy Infante. Azcapotzalco : Pequeños Musical y Willie González.

: Yahir, María León y La Nueva Sonora Dinamita con Heidy Infante. : Pequeños Musical y Willie González. Magdalena Contreras : Los Socios del Ritmo.

: Los Socios del Ritmo. Xochimilco : Jorge Carmona.

Jalisco

Los festejos en el estado se trasladan al Paseo Alcalde, anteriormente Plaza de Armas, donde se presentará Pepe Aguilar junto con sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar, aunque este anuncio generó un debate entre la ciudadanía, quienes solicitaron cancelar el evento debido a las polémicas recientes sobre Ángela.

Monterrey

La Macro Fiesta Mexicana se llevará a cabo en la explanada de la Macroplaza y comenzará a las 18:00 horas con estos invitados:

Grupo Duelo.

Joss Favela.

La Treviñosa Banda Regia.

Myriam Montemayor.

Puebla

La celebración será en el Zócalo de Puebla, amenizada por Julión Álvarez, quien ofrecerá un concierto gratuito tras la ceremonia del Grito, una de las presentaciones más esperadas del año en el estado.