Choque de tren y autobús en Atlacomulco deja al menos 8 muertos y 45 heridos

La mañana de este lunes 8 de septiembre, un ferrocarril colisionó contra un autobús de pasajeros en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, dejando un saldo preliminar de 8 personas fallecidas y 45 heridas.

El accidente ocurrió en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío, zona industrial, cuando la unidad de pasajeros, un autobús de doble piso de la línea Herradura de Plata, fue embestida tras intentar ganarle el paso al tren.

Movilización de cuerpos de emergencia

La Coordinación General de Protección Civil del Edomex confirmó la cifra de víctimas y detalló que los lesionados fueron atendidos por el SUEM, la Cruz Roja y corporaciones locales.

Al sitio acudieron también elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Fiscalía mexiquense, así como personal de Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, entre otros cuerpos de apoyo.

Tránsito afectado en la zona

El siniestro provocó el cierre total de la vialidad en el tramo Atlacomulco–Maravatío, lo que ha generado severas afectaciones al tránsito en la región. Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y utilizar vías alternas mientras continúan las labores de rescate y retiro de las unidades.

