Piden congelamiento de bienes a todos los implicados en el caso de huachicol

El PAN en la Cámara de Diputados reconoció la captura del vicealmirante de la Marina, Manuel Roberto Farías, por estar supuestamente involucrado en el huachicoleo fiscal, sin embargo, exigió la captura de más “peces gordos”, así como el congelamiento de bienes y dinero ilícito de funcionarios corruptos y empresas privadas.

De acuerdo con lo expresado por el diputado Federico Döring, este tipo de decomisos siempre debe ir acompañado de detenidos, “no pura propaganda política”. Al tiempo que consideró que la presencia de Marco Rubio en México detonó de manera definitiva una ruptura entre Claudia Sheinbaum y los abrazos al crimen organizado que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía.

“Hoy día ya hay varios funcionarios corruptos del Gobierno anterior de Morena en la cárcel. Yo he sido crítico del trabajo incompleto de Harfuch”, expresó Döring.

En este contexto, sostuvo que los” barcos no son delincuentes, los tanques no son delincuentes, los delincuentes son dos: las empresas privadas autorizadas por el gobierno de Morena a importar combustibles, que nos quieren engañar y defraudar sin pagar impuestos”, por lo que criticó que el secretario de Seguridad Ciudadana federal, Omar García Harfuch no los quiera tocar.

Por su parte, el secretario general del PAN en la Ciudad de México y ex diputado federal, Héctor Barrera, celebró detenciones como el alto funcionario de Marina, pero lamentó que en el gobierno se siga “sumando la impunidad y sea tapadera de otros más del sexenio de López Obrador”.

“Que bueno que ya actuaron y el tiempo nos dio la razón y van a comenzar a meter a la cárcel a todos los funcionarios corruptos del gobierno de Morena”, dijo.

Barrera indicó que así como hay decomisos, también deben existir personas capturadas. “Son empresas y el gobierno de Morena los que tienen responsabilidad en el huachicol fiscal, un delito que aquí en estas administraciones de la 4T, se consumó”.