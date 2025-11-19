Cargos no reconocidos, la principal queja durante el Buen Fin en Quintana Roo: Condusef

Cancún, QRoo.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reporta 35 casos de cargos no reconocidos durante el Buen FIn en Quintana Roo.

Karina Sandoval García, titular de esta dependencia en Cancún, explicó que además se presentaron 16 quejas por promociones no respetadas en comercios, las cuales ya han sido conciliadas.

Adelantó, sin embargo, que se trata de cifras preliminares, pues el grueso de las quejas se presentan posterior a concluido el periodo de ofertas, tal como ha sucedido en años anteriores.

Ello es debido a que el comprador se percata de los cargos no reconocidos días después de haber hecho una compra, por lo que es previsible que esta cifras se incrementen de manera importante a lo largo de la presente semana.

En tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó sólo tres inconformidades, así como un total de 317 asesorías a los largo de los cuatro días de la campaña de descuentos.

El monto recuperado a favor de los compradores fue de 22,717 pesos, informó el delegado de la dependencia, José Luis Pineda.

A nivel nacional, la Profeco informó se presentaron 209 inconformidades, con 94% con conciliación. Además precisó que la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán y Tamaulipas concentraron el 46.9% de inconformidades a nivel nacional.

En tanto que la Condusef emitió con antelación una serie de recomendaciones para evitar caer en fraudes o engaños durante el Buen Fin, tales como desconfiar de correos, mensajes o llamadas en las que pidan datos personales o bancarios; confirmar que la tienda sea oficial antes de pagar en línea; verificar que la dirección del sitio comience con “https://” y revisar que aparezca un candado de seguridad en la barra del navegador, hacer clic en enlaces sospechosos, entre otros.