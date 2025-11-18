Ventas del Buen Fin subieron 30% en Puebla; mayor afluencia en centros comerciales: Canaco

Puebla, Pue. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Puebla presentó resultados preliminares de la campaña Buen Fin, al destacar que las ventas aumentaron en promedio 30% y una participación creciente de pagos con tarjeta.

El organismo local consideró que la meta de 5,800 millones de pesos se alcanzó en los cinco días de la campaña de promociones y descuentos durante la edición 15.

A nivel nacional, informaron, los sondeos de la Concanaco muestran aumentos en ventas, cuyos datos indican una recuperación relativa del consumo formal en esta edición.

En Puebla, sin embargo, el panorama es heterogéneo, si bien muchos comercios reportan mayor afluencia y operaciones con tarjeta, varios establecimientos —especialmente en zonas de centros comerciales—, señalaron que la afluencia no siempre se tradujo en ventas por encima de lo esperado.

Respecto a la afluencia en el Centro Histórico, su incremento estimado fue del 25%; mientras centros comerciales como Angelópolis, Parque Puebla, Galerías Serdán y Outlet Puebla subió en promedio 28% en flujo de visitantes.

Promedio de compras en Buen Fin

La Canaco reportó que el ticket promedio de compras de los poblanos osciló entre 2,800 y 3,500 pesos, lo cual muestra una tendencia de la recuperación del poder adquisitivo local.

Entre los productos más vendidos destacan: electrónicos con el 60% promedio; ropa y calzado, con 14% y artículos del hogar, con 5 por ciento.

Respecto a las ofertas, el 45% de comercios participantes ofreció descuentos directos y 33% dio meses sin intereses.

La Canaco destacó que el 68% de los negocios participantes son minoristas; además, el 20% de los negocios poblanos reportan incrementos preliminares en ventas.

Agregó que los negocios familiares y locales en el Buen Fin, representaron alrededor de 61% de la participación total.

Asimismo, las compras presenciales repuntaron 28% y, entre el 60 y 65% de operaciones se hicieron con tarjeta.