Cámaras empresariales y Secretaría del Trabajo de Nuevo León rechazan injerencia de CATEM
Los organismos indicaron que no se debe tolerar ningún tipo de extorsión ni hostigamiento. Su compromiso, dijeron, es fortalecer el diálogo social y la colaboración entre gobierno, empresarios, trabajadores y sociedad en general, convencidos de que la certidumbre, la legalidad y la aplicación de la ley son pilares esenciales para mantener la confianza, la cohesión social y el crecimiento.
Monterrey, NL. Las cámaras empresariales y organismos como Caintra, Canaco Monterrey, Canadevi, Caprobi, Coparmex e Index apoyaron la postura de Federico Rojas Veloquio, secretario del Trabajo de Nuevo León y coordinador del Gabinete de Riqueza Sostenible y forman un frente común en contra de cualquier práctica de extorsión u hostigamiento sindical, en contra de la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), como ocurrió en Durango y Coahuila en fecha reciente.
"Las organizaciones empresariales de Nuevo León que suscribimos este comunicado, apoyamos la postura del Secretario del Trabajo y Coordinador del Gabinete de Riqueza Sostenible del estado, Federico Rojas Veloquio, en el cuidado de la armonía laboral en nuestro estado y en la apertura para reportar cualquier práctica de extorsión u hostigamiento sindical, evitando que se reproduzcan en Nuevo León situaciones como las ocurridas en Durango y Coahuila con la agrupación CATEM. Nos solidarizamos con los trabajadores y las empresas afectadas".
"Como sociedad no debemos tolerar ningún tipo de extorsión ni hostigamiento. Nuestro compromiso es fortalecer el diálogo social y la colaboración entre gobierno, empresarios, trabajadores y sociedad en general, convencidos de que la certidumbre, la legalidad y la aplicación de la ley son pilares esenciales para mantener la confianza, la cohesión social y el crecimiento", indicaron los organismos en un comunicado.
"En Nuevo León sabemos que la construcción de relaciones laborales óptimas ha requerido años de esfuerzo, diálogo y compromiso de todos los sectores. Ese trabajo conjunto nos ha permitido mantener la paz laboral, atraer inversiones y generar empleos de calidad. Por ello, reiteramos nuestro llamado a proteger y fortalecer este legado que tanto nos ha costado y que tantos beneficios ha traído a nuestro estado y a México".
"Exhortamos a los empleadores, los trabajadores y las autoridades a seguir procurando que las relaciones de trabajo se conduzcan dentro de la legalidad, la libertad sindical y el pleno respeto a los derechos de trabajadores y empleadores, denunciando cualquier situación que ponga en riesgo la paz laboral, la estabilidad de las empresas y el bienestar de los trabajadores y sus familias", concluyó el comunicado.
(Con información de Lourdes Flores)