Colombianos acuden a las urnas para elegir nuevo presidente poniendo fin a intensa campaña electoral

Los colombianos comenzaron a votar el domingo para elegir, en segunda vuelta, a su próximo presidente entre el empresario de derecha Abelardo De La Espriella, quien promete mano dura y un cambio profundo, y el líder de izquierda Iván Cepeda, que plantea dar continuidad a los programas económicos y sociales del actual gobierno.

La elección se celebra en medio de una profunda polarización entre quienes respaldan la continuidad de las políticas del presidente Gustavo Petro para reducir la desigualdad y la pobreza, y quienes reclaman un giro en materia económica, respeto a la empresa privada y la recuperación de la seguridad, deteriorada por grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y la minería ilícita.

Aunque las encuestas muestran una ventaja para De La Espriella, ganador de la primera vuelta, los analistas anticipan una votación reñida.

De La Espriella, un abogado de 47 años ajeno a la política tradicional y apodado "El Tigre" por sus seguidores, centra sus propuestas en la seguridad, la reducción del Estado hasta en un 40%, la disminución de los impuestos y la reactivación de los sectores petrolero y minero.

Entre los planteamientos del candidato del movimiento Defensores de la Patria figuran una política de "mano dura" contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales; el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas; la construcción de megacárceles y reformas al sistema penitenciario.

Ese conjunto de propuestas le valió el respaldo "completo y total" de Trump, después de la primera vuelta.

En un mensaje, Trump aseguró que un triunfo de De La Espriella sería muy importante para el futuro de Colombia y para su relación con Estados Unidos, mientras calificó a Cepeda de marxista radical.

"Mi voto fue por la patria, por Abelardo, porque tenemos que recuperar la seguridad, es lo único que en verdad garantiza la prosperidad de nuestro país o nos condena a la miseria. Tengo miedo de que la continuidad del proyecto Petro acabe con todo", dijo Enrique Vargas, un taxista de 58 años, en un centro de votación del suroeste de Bogotá.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico e hijo del dirigente comunista Manuel Cepeda, asesinado en 1994 por paramilitares de ultraderecha, promete mejorar y profundizar los programas sociales del presidente Gustavo Petro, su aliado político, además de buscar la paz con los grupos armados ilegales a través del diálogo.

Campaña marcada por seguridad y paz

Cepeda, filósofo de 63 años formado en Bulgaria, congresista desde 2010 y una de las figuras más destacadas de la izquierda colombiana, propone un sistema tributario que incluye la ampliación de la base impositiva, un gravamen a las grandes fortunas y la reducción de exenciones a las empresas para financiar los programas sociales.

El candidato, quien participó en las negociaciones que condujeron al acuerdo de paz de 2016 con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha dicho que estaría dispuesto a negociar con el ELN y otras organizaciones si cumplen algunas condiciones para detener la violencia.

Además, anunció que, si gana la elección, trabajará con el Congreso para impulsar una ley de sometimiento que ofrezca beneficios legales a miembros de grupos criminales a cambio de desmantelar sus estructuras.

"Voto por la vida, no quiero que el país vuelva a caer en guerra que termina con la vida de nuestros hijos y nietos", dijo Abigail Pacheco, pensionada de 65 años que apoyó con su voto a Cepeda.

De La Espriella llega a los comicios con una derecha unida, después de que la senadora Paloma Valencia, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta, anunciara su respaldo al abogado.

La elección colombiana se desarrolla en un contexto regional marcado por el avance de fuerzas conservadoras. Chile, Argentina, Costa Rica y Ecuador eligieron presidentes de extrema derecha en sus últimas elecciones, mientras que Bolivia puso fin a dos décadas de gobiernos izquierdistas al elegir el año pasado al centroderechista Rodrigo Paz.

En Perú, donde todavía se cuentan los votos de la contienda del 7 de junio, la conservadora Keiko Fujimori está encaminada a ganar la presidencia después de tres intentos fallidos. Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplió 16 años de prisión por abusos contra los derechos humanos.

Gane quien gane, el próximo presidente de Colombia enfrentará desafíos para sacar adelante sus propuestas y realizar las reformas que requiere el país, entre ellas ordenar las finanzas públicas, reducir la pobreza, combatir la violencia asociada al conflicto interno y atender las necesidades de la población.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para acudir a las urnas, que abrieron a las 08:00, hora local (13:00 GMT), y cerrarán ocho horas después. En la primera vuelta votaron poco más de 24 millones de personas.

Unos 248,000 efectivos de las Fuerzas Militares vigilan las elecciones para prevenir posibles ataques de grupos armados, en medio de un conflicto de seis décadas que ha dejado alrededor de medio millón de muertos.