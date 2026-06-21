Estados Unidos, segundo país extranjero con mayor inversión privada en San Luis Potosí

Gracias a la estrategia de seguridad impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo, países como Estados Unidos demuestra su confianza en relaciones comerciales y culturales en San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, impulsa una estrategia integral de seguridad, países como Alemania, Japón y Estados Unidos, muestran su confianza al invertir capital privado en la industria, comercio y turismo.

Esta paz y tranquilidad nunca vista en el Estado es producto de las acciones del gobierno estatal en coordinación permanente entre la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y los 59 municipios, que genera condiciones idóneas para atraer la inversión extranjera.

Así lo dijo el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien precisó que, de acuerdo con cifras del Gobierno de México, San Luis Potosí logró una disminución histórica del 81 por ciento en homicidios dolosos durante los primeros cinco meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, convirtiéndose en la entidad con la mayor reducción de este delito a nivel nacional.

Agregó que el gobierno estatal cuenta un portafolio de 43 proyectos registrados que representan más de 707 millones de dólares y una proyección superior a los 5 mil 645 empleos directos, con la expectativa de alcanzar hasta mil millones de dólares en inversión durante 2026.

La confianza internacional también se refleja en el turismo, ya que el Gobierno de Estados Unidos ubicó a San Luis Potosí en nivel 2 de riesgo, una de las clasificaciones más favorables para los viajeros estadounidenses que visitan México.

Finalmente, Ricardo Gallardo dijo que continuará invirtiendo en seguridad, infraestructura, educación y desarrollo social en las cuatro regiones para seguir generando un clima de paz y confianza con las naciones aliadas en el desarrollo económico del Estado.