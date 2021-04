Acapulco, Guerrero. Para Acapulco, la promoción dio un giro radical, de ser un destino tradicional pasó a considerar el turismo de reuniones como su eje prioritario.

Las cifras manifiestan que era necesario este cambio. De acuerdo con registros de Datatur, la ocupación total que alcanzó Acapulco el siglo pasado quedó atrás; en el 2009 presentó un indicador de 35.3% (frente al primer lugar nacional, Nuevo Vallarta con 59.5%), para el 2015 llegó a 40.8% (Riviera Maya, 81.4%) y en el 2020, año marcado por la pandemia de Covid-19, apenas 22.1% (Mazatlán, 39 por ciento).

Este primer bimestre del 2021 la ocupación fue de 21.1%, contra 43.7% de una ciudad que no es centro de playa. Piedras Negras en Coahuila.

Durante la charla magistral Why Acapulco?, del XXVII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Expo Mundo Imperial, Eligio Serna Nájera, presidente del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (Fidetur), dijo que el destino cuenta con una gran historia turística y gran experiencia en turismo de reuniones.

Con este evento estamos reapareciendo en el mundo profesional del turismo de reuniones (…) En Fidetur tenemos al turismo de reuniones como eje prioritario para la promoción del destino, estamos haciendo una alianza con el sector empresarial”, indicó.

En tanto, Selene Salas, directora de Turismo de Reuniones de la Secretaría de Turismo de Guerrero, señaló que Acapulco es el mejor destino de este segmento.

“Acapulco es el destino más completo y mejor integrado de México, lo decimos por estar en Expo Mundo Imperial, uno de los recintos más importantes de Latinoamérica, 68,000 metros cuadrados, 50 salones para eventos, además de un hotel a unos pasos de 800 habitaciones, pero no sólo eso, a la periferia, a menos de 15 minutos, contamos con más de 2,000 habitaciones, las cuales están perfectamente organizadas en pocos hoteles, esto significa para los organizadores de eventos tener mayor control de grupos medianos a grandes”, detalló.

“Acapulco es un destino experimental, si bien hemos atendido el viaje de incentivo más estricto, más especial, más demandante, también hemos atendido los congresos más importantes del país, masivos de 10,000 a 15,000 personas, con exposiciones, con plenarias, con eventos simultáneos”, añadió.

La funcionaria aseguró que Acapulco ofrece diversidad en sus tres zonas: Tradicional, Dorado y Riviera Diamante; esta última es la más nueva y de vanguardia.

Por eso creemos que Acapulco es el destino más completo y mejor integrado de México, porque además ofrece diversidad, diversidad en sus tres zonas geográficas: Acapulco tradicional, Acapulco Dorado y Riviera Diamante, que es la más nueva. “Eso nos permite tener una plataforma cultural, tradicional y de vanguardia”.

“Todas estas virtudes y bondades nos han permitido atender en estos últimos años 800 congresos y convenciones, cerca de 80,000 personas, 2 millones de cuartos/noche, una derrama económica de más de 9,000 millones de pesos (…) Hoy Acapulco es un destino dinámico, que se reinventa, la integración que se tiene con gobierno del estado, con Iniciativa Privada, con los fideicomisos se mueve”, aclaró.

Fortalecimiento

Por su parte, Alejandro Domínguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, aseveró que el destino fortalece su oferta turística “con los recintos con los que cuenta, como Expo Mundo Imperial, el Espléndido Acapulco, Hotel Princess, Centro Internacional de Acapulco y Centro de Congresos Copacabana”.

“Y es gracias a esta diversidad de oferta que Acapulco es una ciudad que ofrece grandes ventajas para la realización de congresos, convenciones, exposiciones, pequeños eventos, bodas y eventos deportivos. Además de tener una privilegiada ubicación, acompañada de una robusta conectividad por tierra, mar y aire, pero todo esto es por la preparación y profesionalismo que hoteleros, prestadores de servicios y mismo destino tienen para ofrecer, la experiencia única por todos los protocolos sanitarios necesarios para salvaguardar el bienestar de organizadores y visitantes”, ahondó.

Acapulco cuenta con 20,000 habitaciones para una variedad de diferentes presupuestos y 6,000 habitaciones con facilidades para realizar congresos, convenciones y viaje de incentivos”, expuso.

Seyed Rezvani, director general de Mundo Imperial y presidente de la Asociación Riviera Diamante de Acapulco, manifestó que “el turismo de reuniones es la base para poder incrementar las ocupaciones, tarifas y crear una escala de economía para todos los proveedores de servicio”

Mientras Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Turismo de Guerrero, hizo hincapié en que “tenemos un aeropuerto extraordinario, el más nuevo del país, moderno, como se lo merecía Acapulco, el mejor recinto de México y América Latina, tenemos infraestructura, nuevo Paseo del Pescador, ciclopista, nuevas avenidas, nuevos museos, porque Acapulco se está renovando”.

“Fuimos humildes el gobierno y el sector privado de entender que ya no éramos el único destino turístico del país, que ya hay muchos destinos hermosos y bien manejados y operados; humildad para entender que ya no podemos seguir viviendo del pasado, ese Acapulco de los artistas ya no es”, puntualizó.

Importancia

Del 21 al 23 de abril se llevará a cabo el XXVII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, así como los congresos internacionales de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones y de MPI Capítulo México, en formato híbrido, el cual espera la participación de 500 líderes empresariales de México.

Expo Mundo Imperial, el lugar encargado de recibir al público en general, así como a los especialistas en la materia, cuenta con 68,000 metros cuadrados, de los cuales 22,500 son de piso de exhibición libre de columnas en un solo nivel; 3 salones ideales para albergar cualquier clase de eventos y su área de exhibiciones es divisible en 4 salas que pueden con uno o varios acontecimientos al mismo tiempo.

Asimismo, Riviera Diamante Acapulco cuenta con 3 referentes que garantizan la protección de todos los asistentes: Imperial Clean (programa de higiene, protección y prevención con los más altos estándares de limpieza y desinfección en todas las áreas, creado por Grupo Mundo Imperial); Sellos Punto Limpio (reconocimiento a Grupo Mundo Imperial, otorgado por la Secretaría de Turismo y avalado por la Secretaría de Salud), y Safe Travel (otorgado al estado de Guerrero por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo al ofrecer un viaje seguro a los turistas).

Antes de la pandemia, el turismo de reuniones aportaba entre el 1.5% y 1.8% del PIB nacional y 17% del valor de la demanda turística.