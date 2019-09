El secretario de Turismo de Tabasco, José Antonio Nieves Rodríguez, aseguró que ya se aprobó y se revisa en la parte técnica la apertura de una nueva estación para el Tren Maya en el estado, en Villa El Triunfo, Balancán, que se sumará a la de Tenosique, por lo que el proyecto ferroviario tendrá un impacto importante en el sureste del país.

Añadió que para Tabasco, el Tren Maya es un proyecto preponderante y no puede haber queja por el potencial de desarrollo que traerá al estado.

Indicó que en el presupuesto a la Secretaría de Turismo federal “hay tela de donde cortar” y existe un grupo de especialistas que trabajan para mostrar los beneficios que reporta el invertir en programas colaborativos.

Cabe mencionar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 prevé dar a la Secretaría de Turismo un monto de 5,034.5 millones de pesos (de los cuales se planea destinar 2,500 millones de pesos el Tren Maya).

A lo anterior, se suma la declaración del gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández, sobre que las obras y trabajos programados en la refinería de Dos Bocas, Paraíso, no se detendrán lo que resta del año ni en el próximo, pese al reajuste financiero operativo en el presupuesto, mientras que avanzar en el Tren Maya “es algo preponderante para la región”.

En otro tema, el Ejecutivo estatal manifestó que en estos primeros meses de su gestión se ha consolidado el relanzamiento de la obra pública en el estado, al tiempo que anunció que se cerrará el año con una inversión de 1,700 millones de pesos, la mayor en los últimos nueve años.

Explicó que se destinarán en estos últimos cuatro meses del año en curso 1,200 millones de pesos más que el año anterior en acciones de agua potable, plantas de tratamiento, drenaje sanitario, entre otras obras que beneficiarán directamente a las comunidades y oxigenarán la economía local.

Paquete económico

El mandatario informó que en el Paquete Económico propuesto por la Federación no habrá recortes y que se consideró un incremento para Tabasco de 3,000 millones de pesos; no obstante, consideró que no es suficiente, pero se podrá salir adelante si se mantiene la política de austeridad y de racionalidad en el gasto público.

Añadió que su administración hace importantes esfuerzos financieros para enfrentar los pendientes, ya que recibió el gobierno del estado con una carga presupuestal o presión de gastos de poco más de 5,000 millones de pesos, y aunque han venido equilibrando las cosas, agregó, tendrán que acudir a la búsqueda de recursos extraordinarios.

“Yo quedé de reunirme con el secretario de Hacienda mañana (hoy). Vamos a analizar cuál es la situación financiera de Tabasco, hasta donde en este momento la Federación puede apoyarnos y vamos previendo la salida de año”, declaró.

Tras afirmar que ya comienza a sentirse la reactivación económica de la entidad, López Hernández señaló que su gobierno tendrá como prioridades la obra pública, la salud y la educación, sectores a los que se destinarán mayores recursos en el ejercicio fiscal 2020. (Con información de Notimex)

[email protected]