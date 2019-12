Querétaro, Qro. El entorno de incertidumbre que prevaleció en el país durante este año debilitó la confianza empresarial para invertir en todas las entidades federativas, configurando un panorama de pesimismo, de acuerdo con el indicador de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con base en la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por ejemplo, en Querétaro, el indicador se redujo 11.21 puntos entre octubre del 2018 —que fue de 50.81 puntos de 100 posibles— y el mismo mes del presente año —descendió a 39.60 puntos.

La presidenta de la Coparmex en Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, expuso que la baja en el indicador, que mide la confianza de los empresarios para invertir, deriva de la falta de certidumbre que ve el empresariado en la toma de decisiones del gobierno federal, lo que restringe las posibilidades de inversión.

Este indicador mide, de 0 a 100 puntos, la confianza que tienen los empresarios para invertir, considerando que los valores por encima de 50 puntos dan señales de optimismo y, por debajo del mismo, representan pesimismo. Ningún estado superó 50 puntos.

“Cuando las empresas no tienen esa certidumbre, pues no van a poner su dinero a trabajar si no saben qué va a pasar, si un día te van a cancelar un proyecto o un día te dicen que de plano no hay cabida, todo eso afecta (...) El gobierno no genera empleos, pero sí genera las condiciones para que estos empleos se den de una manera sostenible”, declaró Jiménez Salcedo.

Entre los factores que inciden en las proyecciones de la Iniciativa Privada, dijo, se enlista la reforma del Ejecutivo federal que equipara la falsificación de facturas con delincuencia organizada, así como la reforma laboral.

“La confianza del país está a 39 puntos (...) No es que todos los empresarios tengan que ver con el gobierno, pero sí necesitan que haya certidumbre para que las empresas puedan seguir creciendo y funcionando de una manera sostenible; las reformas que ahora se han implementado, como la laboral, tienen un impacto inmediato dentro de las empresas. Cuando cae la confianza, es porque no hay certidumbre por parte de gobierno”, dijo.

Merma nacional

A nivel nacional, en octubre del 2019 la confianza empresarial fue de 38.9 puntos, frente a 40.4 en septiembre y 50.76 en el décimo mes del año pasado.

Por sector, la manufactura reporta una confianza de 41 puntos, comercio de 32 puntos y construcción de 27 puntos.

Al décimo mes del año, los estados con los mayores indicadores de confianza son Coahuila (40.2), Hidalgo (40.1) y Oaxaca (40.1); mientras que los de menor confianza, Quintana Roo (33.1), Baja California Sur (33.0) y Campeche (31.5).

Las entidades con la caída más pronunciada en confianza, en relación con octubre del 2018, son Campeche, que descendió de 38 a 21 puntos, y Quintana Roo, que bajó de 40 a 33 puntos.

