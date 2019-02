Monterrey, NL. El conflicto laboral en Matamoros ha generado un daño colateral en la calidad de vida de los habitantes y repercutirá en el corto plazo en su poder de compra, afirmó a El Economista Abel Morón Guzmán, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Matamoros.

“Sí hay un efecto colateral muy significativo. Hemos visto que la economía, la calidad de vida ha menguado mucho, tan es así que la industria maquiladora está perdiendo 50 millones de dólares por cada día de paros, eso va a repercutir en el comercio”, enfatizó el dirigente.

“En esta situación pierden todos. Pero el verdadero efecto, como está contemplado, lo vamos a ver en dos o tres meses y de ahí para adelante, cuando la gente a la que liquidaron y le dieron su dinero se les acabe”, añadió.

La Secretaría de Economía habla de la pérdida de 1,000 empleos en Matamoros, mencionó, pero “la realidad es que se han perdido arriba de 2,000 empleos. Tratan de justificarlo diciendo que las empresas no se han ido; no se han ido pero se han llevado líneas de producción y esas plazas no se van a recuperar”.

En el sector comercio, dijo, ya afectó a la embotelladora de Coca Cola, así como a los supermercados de Smart, Soriana y Chedraui, quienes lograron negociar; sin embargo, la filial de Arca Continental está parada.

El presidente de Canaco Servytur en Matamoros consideró que estos negocios podrían irse de la ciudad.

Ejemplificó que la cadena Smart no negoció 20% de aumento salarial y los 32,000 pesos de bono con los paristas, sino liquidó a toda su plantilla laboral y recontrató a menos personal con nuevas condiciones contractuales.

Inseguridad

“La cuestión es: ¿qué va a hacer Matamoros con tanta gente desocupada? El índice de delincuencia y robos va al alza, hay más inseguridad. Estábamos tranquilos, los problemas sindicales eran menores”, señaló Morón Guzmán.

Recordó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ya declaró inexistentes los paros y huelgas, “pero lo que estamos pidiendo es que la autoridad actúe”.

Como se recordará, el pasado 12 de enero 48 maquiladoras de Matamoros emplazaron a huelga, al exigir un aumento de 20% al salario, así como el pago de un bono anual de 32,000 pesos.

Estas maquiladoras negociaron y recibieron el 20/32, aunque otras 25 empresas que ya habían firmado su contrato colectivo de trabajo se fueron a paros ilegales; Abel Morón refirió que 15 de ellas siguen sin laborar.

