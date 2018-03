Monterrey, NL. El gobierno de Nuevo León está analizando replantear el paquete fiscal del 2017 para atenuar el impacto del alza de los combustibles, afirmó el gobernador Jaime Rodríguez.

Además, dijo que no habrá aumento a las tarifas de transporte y que el descuento de 20% en el pago de Tenencia y Refrendo se mantendrá todo el año, adicional a 20% de descuento que el Congreso estableció para este año a dichos impuestos.

En el tema del paquete fiscal es necesario lo que estamos haciendo y se está revisando qué se puede quitar de lo que se había propuesto, afirmó el mandatario estatal, en rueda de prensa el 6 de enero.

Por ello, el equipo de Fernando Elizondo, coordinador ejecutivo de la Administración, y Carlos Garza, secretario de Finanzas y tesorero general del estado, están trabajando en una propuesta sobre el paquete fiscal, la cual entregarán este martes o miércoles, estimó.

El gobierno estatal dejará de hacer cosas, (pero) prefiero un estado tranquilo y en paz, aunque tengamos que sacrificar el crecimiento. Es importante que así sea , explicó el gobernador.

El mandatario reconoció que hay enojo en los ciudadanos, el cual se acentuó con el aumento a los combustibles; por ello, su gobierno reducirá los gastos, sin afectar los rubros de seguridad, salud y educación.

Por otra parte, se está trabajando para convencer a los empresarios del transporte público de no incrementar las tarifas, aunque se tengan que ofrecer apoyos a los transportistas.

Además, durante la Conferencia Nacional de Gobernadores, dijo que exigirá el apoyo de la Federación para buscar soluciones que beneficien a los ciudadanos.

Por otra parte, el gobernador comentó que se va a reunir con los diputados locales y los presidentes municipales para redireccionar todo el presupuesto .

Jaime Rodríguez insistió en que el proyecto de mantener el cobro de tenencia este año, con 20% de descuento, es por la necesidad de contratar policías, entre otras cosas.

No alcanza (el presupuesto) reduciendo el gobierno, el presupuesto que se dice que tenemos (...) no existe materialmente. Cierto que el Congreso aprobó (contratar) deuda, pero no hay bancos que nos presten (y) los intereses subieron , argumentó el mandatario estatal.

Agregó que el Congreso aprobó la bursatilización de la Red Estatal de Autopistas, pero esos recursos no se podrán emplear en el gasto público.

Aunque se aprobaron otros impuestos, no sabemos si ese dinero va a ser recaudado .

No soy un gobernador que le saque la vuelta a las cosas, entiendo perfectamente el enojo de los ciudadanos, pero también espero que entiendan la situación en la que estamos , concluyó.

