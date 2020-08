Cancún, QR. La entidad federativa tampoco adquirirá pabellones en las ferias turísticas de Londres y París que están programadas para octubre y noviembre de este año, confirmó Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), quien explicó que se debe a los ajustes presupuestales por la caída en la recaudación del Impuesto al Hospedaje.

El funcionario expuso que esto se definió en la reunión de la junta directiva del CPTQ, en donde se presentó la situación financiera y se expuso que por cuatro meses el gobierno del estado no ha tenido ingresos por concepto de Impuesto al Hospedaje, lo que obligó a realizar ajustes en el rubro de promoción a través de ferias como el Tianguis Turístico Digital, el World Travel Market (WTM) de Londres 2020, así como la IFTM Top Resa International Tourism Trade Show de París.

En el caso de la WTM de Londres se tenía presupuestado desde inicio de año la adquisición de un pabellón para albergar la oferta turística de Quintana Roo en un solo espacio, sin embargo, al no haber certeza de que dicho encuentro vaya a realizarse por la pandemia, además de que aún no hay vuelos desde Europa hacia Cancún, pero sobre todo porque aún no se permite la entrada de mexicanos al viejo continente, se decidió no contratar el pabellón.

Aunado a ello, los meses de verano son los de mayor volumen de viajeros ingleses visitando Cancún, “pero para este año ya no los tendremos”, ante lo cual carecía de sentido mantener presupuestada la participación en Londres. Lo mismo sucede en el caso de la feria de París, enfocada al turismo de alto poder adquisitivo, donde tampoco se adquirirá un pabellón que ostente el nombre de Quintana Roo, explicó Flota Ocampo.

Es el mismo caso del Tianguis Turístico Digital de México, donde desde el jueves pasado se dio a conocer que el CPTQ no pagará por los estands que comercializa la Secretaría de Turismo para albergar en un solo espacio virtual la oferta turística del Caribe mexicano, por considerar que se trata de espacios muy caros.

