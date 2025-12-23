Cena de Navidad costará 27% más cara a mexicanos en 2025; sube el costo del bacalao, pavo y pierna

Preparar platillos típicos para la cena de Navidad o Año Nuevo, como lo son la pierna de cerdo adobada o el bacalao, le saldrá hasta 27% más caro a los mexicanos en este 2025, gracias al incremento de precios observado en el último año.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inflación anual al consumidor en la primera quincena de diciembre de 2025 fue de 3.72%, lo que de hecho estuvo por debajo del nivel de 3.80% de noviembre.

Bacalao sube 27% esta Navidad

De acuerdo con un análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), elaborado con los datos de inflación dados a conocer este martes y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el costo de preparar bacalao está Navidad será 27% más alto que al año pasado, al pasar de 835.5 pesos en 2024 a 1,061.5 pesos en 2025.

Esto por el incremento en el precio de los productos utilizados para su elaboración, como lo son el jitomate, que incrementó 52% de diciembre de 2024 a diciembre de 2025, las aceitunas (+33%), los chiles güeros (+28.6%), el aceite de oliva (+27%) y el kilo de bacalao (+25%).

Pavo ahumado saldrá 17% más caro

En tanto que preparar pavo ahumado saldrá 17.5% más caro que el año pasado, pues pasó de costar 784.5 pesos en diciembre de 2025 a 922 pesos en esta Navidad, según el cálculo de GCMA.

El incremento en el precio del platillo se explica por el alza en productos como la mantequilla, que subió 28% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025; el vino blanco, que se encareció 22%; el kilo de pavo ahumado, que incrementó 17%, y la carne molida de res y de cerdo, cuyos precios aumentaron 16 y 15%, respectivamente.

¿Cuánto se encareció la pierna?

Mientras que hacer pierna de cerdo adobada o mechada esta Navidad será 15% más caro que el año pasado, pues su costo de preparación pasó de 603.2 pesos en 2024 a 691.80 pesos en 2025.

El insumo de este platillo cuyo precio incrementó en mayor medida de un año para acá fue la ciruela pasa (+22%), seguida por el jugo de naranja o vinagre (+20%), la pierna con hueso (+16%), las almendras (+14%), el tocino ahumado (+11%) y el chile seco ancho (+9%).

Costarán menos los romeritos

En contraste, esta Navidad preparar los tradicionales romeritos será 12% más barato que el año pasado, pues dicho platillo pasó de costar 717.2 pesos a 631.2 pesos.

Esto gracias a la caída en el precio de algunos de sus insumos, como la papa blanca, cuyo precio se redujo 42% de un año para acá, y el nopal, que bajó 12 por ciento.

No obstante, hay insumos de este platillo que sí experimentaron un incremento en su precio en el último año, como el mole rojo en pasta (+39%), el kilo de romeritos (+31%) y el chile seco ancho (+9%).