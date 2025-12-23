Movistar Empresas lanza nuevo plan de servicios de conectividad

Movistar Empresas, la operadora móvil empresarial de Telefónica en México, presentó una oferta modular, una evolución de su portafolio diseñada para que las compañías en México puedan construir planes de conectividad personalizados.

Con este modelo, la empresa deja atrás los esquemas tradicionales de planes rígidos para dar paso a una propuesta flexible para cada organización.

La iniciativa parte de un entendimiento claro: cada empresa es distinta, trabaja con procesos propios y enfrenta retos diferentes, entonces si ninguna empresa es igual ¿por qué sus planes deberían serlo? Bajo esa premisa, Movistar Empresas desarrolló una oferta que permite elegir únicamente aquello que aporta valor real a la operación diaria.

Por ello, la estrategia que acompaña el lanzamiento, “Tú decides, Tú lo creas”, resume el propósito de esta evolución al poner en manos de cada cliente la posibilidad de diseñar un plan que responda exactamente a sus necesidades.

“En México, las empresas viven un momento decisivo en su transformación. Encontramos que el 48% de las organizaciones, desde pymes hasta corporativos, han dedicado los últimos tres años a acelerar su transformación digital para adaptar sus procesos y servicios a las nuevas demandas de sus clientes. Con base en estos hallazgos, impulsamos un cambio en la forma en que acompañamos a las corporaciones en este camino. Nuestro objetivo es que cada organización configure sus soluciones móviles según sus necesidades reales, porque cada empresa es distinta”, señaló Gustavo Rodríguez, director de B2B de Telefónica Movistar México.

La oferta modular se integra a partir de un plan base al que se le pueden adicionar módulos específicos. Entre las opciones disponibles se encuentran paquetes de datos que van desde 1 GB hasta más de 200 GB, aplicaciones de redes sociales o productividad, así como servicios de valor agregado enfocados en seguridad, respaldo, administración y herramientas de negocio.

Este enfoque permite a las compañías tener control total sobre su consumo y su inversión, al pagar exclusivamente por lo que usan y aumentar o ajustar su plan conforme crecen.

Con este lanzamiento, Movistar Empresas fortalece su visión hacia 2026, orientada a ofrecer soluciones más flexibles y eficientes para el ecosistema empresarial. Asimismo, la propuesta se integra de manera natural al mensaje institucional “Aquí estamos y aquí seguimos conectando empresas mexicanas”, reafirmando el compromiso de la compañía con el país y con los negocios que confían en sus servicios.

(Con información de Nicolás Lucas).