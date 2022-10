Q. Roo dialogará con ejidatarios sobre conflicto por tierras para Tren Maya

Viajo para reunirme en Ciudad de México con gente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para ver este problema y buscar un diálogo. El tema es dialogar, trazar puentes y escuchar a las y los ejidatarios”.

Cancún, QR. Luego de que en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que cinco ejidos del sur de Quintana Roo exigen el pago de una indemnización como condicionante para vender sus tierras al Tren Maya, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que buscarán dialogar con los comuneros para llegar a un acuerdo.

“Viajo para reunirme en Ciudad de México con gente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para ver este problema y buscar un diálogo. El tema es dialogar, trazar puentes y escuchar a las y los ejidatarios”, expuso.

Lezama Espinosa confió en que se logrará un acuerdo satisfactorio con las partes una vez que se dialogue y se expongan las inquietudes de las comunidades.

Previo a ello, durante su conferencia matutina de ayer, López Obrador amagó incluso con dejar inconcluso el circuito del tren si no se llega a un acuerdo con los comuneros. “Si aún así hay bloqueos y no nos dejan se queda el tren hasta Xpujil y no hay tren de Xpujil a Chetumal”.

“Resulta que en el tramo de Xpujil a Chetumal hay cinco ejidos, que los dirigentes, aclaro, no los campesinos, los comisariados, no los estoy acusando, nada más estoy informando, no quieren que pase el tren, o sí quieren, pero están condicionando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega, eso fue a finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, es una demanda de hace medio siglo, habría que ver si ya estaban constituidos estos ejidos”, comentó el mandatario.

Pese a lo dicho por el presidente, en realidad el tema de las indemnizaciones es una parte de las exigencias de los ejidatarios, pues a finales de septiembre pasado realizaron bloqueos viales exigiendo no sólo el pago de sus tierras empleadas en la carretera Chetumal-Escárcega, sino el pago justo por las hectáreas que el gobierno federal pretende incorporar al Tren Maya.

En algunos casos la oferta a los comuneros es de 20 pesos por metro cuadrado; mientras que en otros casos se les ha ofrecido hasta 91 pesos.

Por ejemplo, el ejido Laguna Om no sólo reclama la indemnización de 120 hectáreas a SICT, sino un pago justo por las otras 133 que el gobierno federal les pretende comprar para el Tramo 7 del Tren Maya.

En el ejido Sergio Butrón Casas reclaman el pago de 41 hectáreas expropiadas para la modernización de la carretera, así como un pago justo y con valor comercial de otras 28 hectáreas para la vía férrea; en El Ramonal el adeudo pasado es por 64 hectáreas y piden un precio justo por otras 58 hectáreas que necesita el gobierno federal para el tren.

Otro caso es en El Palmar, al que se le adeudan 36 hectáreas y les pretenden expropiar otras 31; por último, está el ejido Sacxán, que pide el pago de 31 hectáreas que se le expropiaron en el pasado y reclama un precio justo para otras 28 hectáreas.

