Si bien aún no termina el proceso de vacunación contra el Covid-19, uno de los temas que comienzan a revisar los integrantes del Pacto Centro Occidente por el Turismo es la creación de un pasaporte regional, o un mecanismo similar, que solamente permita el acceso a los visitantes vacunados.

Derivado de la realización de la feria IBTM Américas en la Ciudad de México, que se efectuó el 18 y 19 de agosto en el Centro Citibanamex, el titular de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, explicó a El Economista que ya está sobre la mesa crear un documento o mecanismo de acceso.

“Es una conversación que tenemos en el pacto para ver cómo de manera regional podemos empezar a integrar esta propuesta. Estamos en conversaciones ahorita y es una ventaja porque ya está sobre la mesa”, señaló.

Sobre cuál sería el formato de este mecanismo de acceso a la región, integrada por Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y San Luis Potosí, el secretario indicó que van a revisar todas las opciones posibles, ya sea si es por medio de un pasaporte, certificado o código QR.

En cuanto a las posibilidades de que esta nueva medida aplique solamente a los visitantes de otros estados o también a los habitantes de la región, puntualizó que todo se precisará una vez que esté elaborada la propuesta.

Indicó que una de las ventajas de implementar un mecanismo de certificación de vacunación a nivel regional es que se generaría un mayor marco sanitario, es decir, se consolidarían como un espacio seguro para el turismo.

“Algo que nos está faltando es homologar criterios para que todos los que viajamos tengamos la tranquilidad (...) Si es un pasaporte, si es un registro, si es un mecanismo, sería muy adecuado para darle tranquilidad al viajero, que no vaya a ser que vayas a un estado que te pidan una cosa y vayas a otro estado y te pidan otra cosa”, manifestó.

“Es darle certeza al viajero de que si cumple con los requisitos podrán transitar a alrededor de nuestra región”, agregó el funcionario, quien añadió que la necesidad de implementar este tipo de mecanismos obedece a un proceso de evolución de filtros sanitarios (para un evento se pide una prueba negativa de covid).

Proceso de vacunación

El secretario de Turismo de Jalisco, Germán Ralis Cumplido, puntualizó que para que pueda entrar en vigor este documento de acceso tienen que esperar a que termine el proceso de vacunación en todo el país, ya que está avanzando a diferentes velocidades.

A la par, recalcó que revisar e implementar esta propuesta tomará más tiempo, ya que ningún estado del país está con un esquema completo de vacunación, aunque refirió que actualmente Jalisco está solicitando a la Federación acelerar los trabajos de inmunización, porque también los destinos quieren recibir más turistas vacunados.

“Nunca va a sobrar las acciones que podamos hacer para tener al tema de salud en primera dimensión, pero también tendríamos que ir alineados al proceso de vacunación, a mí me preocuparía que pudiésemos limitar a quién no ha sido vacunado, porque aún no puede acceder a la segunda dosis o por su edad”, ahondó.

El funcionario resaltó que otro pendiente es que a nivel país no hay restricciones de viaje para los visitantes internacionales, donde ni siquiera se les pide prueba negativa.

“Tampoco está contemplado solicitar su certificado de vacunación, no obstante, es una estrategia que se podría generar”, planteó.

Congresos y convenciones

Álvarez Brunel detalló que uno de los objetivos para este año fue el poder asistir de manera presencial a la feria IBTM, ya que con este evento comienza a nivel nacional la reactivación de las ramas del turismo de congresos y convenciones.

Enunció que también es una buena oportunidad para que se conozca la oferta turística que tiene cada entidad que integra el Pacto Centro Occidente por el Turismo, no solamente en cuestión de centros de convenciones, sino también en número de atractivos complementarios, como los Pueblos Mágicos.

El director del Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, Luis Villaseñor, indicó que el pacto ha beneficiado, ya que gracias a la Campaña Viaja en Corto el destino estuvo arriba de 70% de ocupación hotelera, similar a los niveles que tuvo en el 2019.

“Esperamos una mejor dinámica con asistir a esta feria, este segmento turístico también es muy importante para nosotros”, agregó el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, Gustavo Staufert.

Sostuvo que por la campaña Viaja En corto, sumado a otras estrategias locales, en julio de este año la ocupación hotelera de Guadalajara estuvo arriba de 50%, nivel similar a julio del 2019.

