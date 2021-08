Guadalajara, Jal. Con la presentación del Plan Estratégico Regional de Costalegre (PERC), empresarios y gobierno planean convertir a este destino de Jalisco como “el proyecto de desarrollo turístico, ambiental y social más importante del Pacífico mexicano”.

Al presentar el PERC, y luego de anunciar una inversión superior a los 2,400 millones de pesos a ejercer de aquí al 2024, el gobernador Enrique Alfaro destacó que dicho documento contempla proyectos, acciones y agenda de trabajo “para que este lugar se convierta en un destino turístico de excelencia”.

El plan incluye 16 iniciativas y una cartera de 35 proyectos, algunos ya ejecutados y otros en proceso, por un monto de 1,495 millones de pesos, y en los próximos tres años se sumarán 910 millones más de inversión tanto pública como privada.

Chalacatepec

Alfaro Ramírez indicó que a partir del 2022 gobierno e Iniciativa Privada invertirán 62 millones de pesos en la conclusión del aeropuerto de Chalacatepec, así como en la construcción de un libramiento carretero para reducir 45 minutos el tiempo de recorrido entre Puerto Vallarta y Chalacatepec.

Cabe mencionar que al inicio de la pasada administración estatal se anunció la intención de diversas cadenas hoteleras de lujo para instalarse en la Costalegre de Jalisco, entre ellas, One and Only, Four Seasons y Louis Vuitton; pero la atracción de inversiones a la región ha estado condicionada al desarrollo de infraestructura que permita su conectividad tanto con Puerto Vallarta como con Manzanillo, Colima.

“Lo que podemos ver es infraestructura de primer nivel, porque lo que genera esta infraestructura es oportunidad de desarrollo, la posibilidad de seguir jalando inversión, la posibilidad de seguir teniendo un mejor futuro para todos”, comentó Alfaro Ramírez.

El proyecto de infraestructura en la región incluye la conclusión, este mismo año, de dos nuevas carreteras que unirán la sierra con la costa; una de ellas es la vía Chamela-Villa Purificación-Autlán de Navarro, y la otra, la carretera Talpa de Allende-Llano Grande-Tomatlán.

“Así, la Costalegre articulará la infraestructura carretera con la aeroportuaria con el aeropuerto de Puerto Vallarta, el de Manzanillo en la parte sur colindante con Cihuatlán, y pronto con el de Chalacatepec, lo que ayudará a los desarrollos turísticos que se hacen en esta zona de Jalisco. Se realizan proyectos de urbanización, vienen hoteles muy importantes”, comentó el gobernador de Jalisco.

Entre los proyectos a desarrollar en la región se encuentra, asimismo, un agroparque industrial para que los agroproductores locales puedan comercializar su producción a través de la marca Costalegre.

estados@eleconomista.mx