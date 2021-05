Los estados que integran el Pacto Centro Occidente por el Turismo iniciaron su incorporación como región al Sistema Nacional de información Estadística del Sector Turismo (Datatur), acción que no solamente permitirá tener una mejor evaluación de la ocupación hotelera, sino también los consolida como los primeros en trabajar en materia de medición de la actividad turística regional en el país, e incluso a nivel mundial.

En entrevista con El Economista, Miriam Adame Alcaraz, directora de Inteligencia Turística Sustentable de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, explicó que se efectuó una alianza con la Secretaría de Turismo (Sectur) federal para que en este portal haya un espacio que reúna los principales indicadores sobre esta actividad terciaria y su dinámica a nivel regional, que se dé a conocer lo que ocurre de manera conjunta en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

“Tuvimos una reunión con la Sectur federal hace un par de meses y uno de los acuerdos que se dieron es que vamos a poder hacer la consulta directamente en la plataforma como región. Tendremos información conjunta y homologada de los seis estados”, aseguró.

Los indicadores que estarán en el portal son cuartos ocupados, llegada de turistas, porcentaje de ocupación, estadía promedio, densidad y cuartos disponibles.

Precisó que si bien aún está en definición la fecha para presentar la información estadística regional, Guanajuato fue el estado que coordinó la operación de recopilación de datos y el proceso de homologación, debido a la experiencia que tiene con su Observatorio Turístico “que fue el primero en crearse en México y referente a nivel internacional”.

“Si se buscaba en Datatur la información sobre la actividad turística a nivel regional no había una consulta, no había un resultado. No hay en México otra región que esté trabajando de esta manera, somos pioneros”, reiteró.

Sobre los beneficios de apostar por la medición de datos, indicó que es la mejor forma de asegurar la recuperación después del impacto negativo por la pandemia.

Más acciones

Adame Alcaraz precisó que otra línea de acción es que la alianza regional ya cuenta con su propio espacio para indicadores turísticos, que es un anexo a lo que se podrá consultar en Datatur.

Detalló que comenzaron a homologar estas metodologías identificando cuáles eran los indicadores en común, también los que compartían en el sistema Datatur, y posteriormente empezaron a generar nuevos.

Así, desarrollaron siete indicadores: llegada de turistas a hoteles de la región, cuartos ocupados de una a cinco estrellas, porcentaje de ocupación mensual, estadía promedio, pasajeros totales en los diferentes aeropuertos de la alianza, llegada de visitantes y derrama económica.

Estos indicadores ya se encuentran disponibles para consulta pública en el portal del Observatorio Turístico de Guanajuato.

Miriam Adame indicó que de los estados que integran la alianza, Guanajuato es el único que cuenta actualmente con un Observatorio Turístico, por ello una de las metas es para que este año todos los integrantes desarrollen uno.

“El único de los seis estados que tiene su Observatorio Turístico es Guanajuato, Aguascalientes va muy avanzado en el suyo, estamos en espera de cuándo se publica su portal en línea, tiene la misma estructura que nosotros, pero cambian algunos indicadores. Esta sección del pacto también la podríamos visualizar en la de ellos”, comentó.

Adicionalmente, firmaron un convenio de colaboración con San Luis Potosí y están próximos a realizar uno con Jalisco y Zacatecas.

Contexto

La firma del Pacto Centro Occidente por el Turismo se llevó a cabo el año pasado y tiene como objetivo generar la recuperación de la industria turística, derivado de la pandemia por Covid-19.

Las seis entidades concentran 22 millones de habitantes, 18% de la población nacional y 34 Pueblos Mágicos.

Debido a las acciones que se realizaron en el 2020, tuvo una derrama económica de 22 millones de pesos, mientras que la inversión que los seis estados realizaron fue de 2 millones.

También, por la primera etapa de la campaña turística de Viaja en Corto, 278 prestadores de servicios fueron capacitados; para el próximo 15 de abril inicia la segunda etapa.

Cuenta con 20 “escapadas” diseñadas de manera interestatal y estatal: Sierra Gorda y Huasteca, Travesía mística, Orígenes mágicos, El peso de la pasión, ¡Santa aventura!, Haciendas Templos y casonas, Chiles y mariachis, Entre Termales y Destilados, Entre Vinos y Mezcales, Leyendas de Libertad, Territorio Sagrado, De charros y cristeros, Delicias de la Tierra, Arte en cueros, Naturaleza ¡Deslumbrante!, Jalisco es México, Aventura al descubierto, Toros, viñedos y brujos, Surrealista, Magia y enoturismo.

