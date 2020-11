Querétaro, Qro. La industria automotriz del estado reporta indicadores ascendentes en el nivel de producción, tras la parálisis productiva que se presentó en el segundo trimestre del año.

Noviembre ha representado uno de los mejores registros de fabricación, después del impacto de la pandemia, ya que iguala, y en algunos casos supera, el nivel de producción que se tuvo en marzo, antes de que se detuvieran actividades, refirió el presidente del Clúster Automotriz de Querétaro, Renato Villaseñor Mendoza.

Algunas empresas del clúster, expuso, ya operan a 100% de sus capacidades, retomando la producción prepandemia, sin embargo, también prevalecen casos donde el promedio fluctúa entre 75 y 95% de las capacidades de cada empresa.

“Estamos cerrando el año con niveles incluso por arriba de lo que teníamos en marzo, cuando empezaba la pandemia, entonces, a lo mejor es aventurado decir que estamos trabajando a 100%, pero dependiendo de la empresa los niveles de ocupación, están entre 75 y 95%, bastantes buenos, después de lo que vivimos. (...) La realidad es que hay muchas empresas que ya estamos trabajando a niveles completos e incluso niveles mayores de los que estábamos trabajando antes de que cerráramos en marzo”, acotó.

La relación que tiene la base automotriz de la entidad con el mercado norteamericano, alienta el óptimo nivel de producción en el que ya se encuentran firmas socias al clúster.

Aún con esta mejoría, la caída en producción que quedó marcada por el lapso de confinamiento, indicó Renato Villaseñor, no se subsanará en lo que resta del año.

“Nosotros surtimos para el mercado de Norteamérica, las armadoras están previendo o viendo que las ventas están trabajando. (...) hoy día, la producción de noviembre del 2020, comparada contra marzo del 2020, digamos que ya estamos alineados, tenemos el hueco todavía que nos dejó abril y mayo, donde no produjimos, no hicimos nada, ese hueco ya no lo vamos a poder recuperar, pero las armadoras y las líneas están trabajando a lo que su capacidad está proyectada”, comentó.

Valor de producción

El valor de producción por fabricación de equipo de transporte en Querétaro, destacando la industria automotriz, sumó 46,047.1 millones de pesos en el periodo enero-septiembre del presente año, significando una caída de 28.8% nominal en relación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera que elabora el Inegi.

A lo largo del 2020, abril y mayo fueron los meses con mayor caída en el valor de producción mensual, mientras que agosto y septiembre fueron atípicos, registrando el valor mensual más alto del que se tenga registro durante este año e incluso durante el 2019, debido a que en agosto el valor mensual fue de 8,274.9 millones de pesos; en septiembre fue todavía superior, de 8,377.8 millones de pesos, mientras que el promedio mensual del 2019 rondó en cerca de 7,000 millones de pesos.

